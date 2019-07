El solitario de palacio…

En su último libro, Izquierdas del mundo ¡uníos!, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa, caracteriza el momento estructural que vivimos “como un momento reaccionario global” (página 48).

En América, el avance reaccionario lo encabeza Donald Trump, y tiene como alfiles a Macri en Argentina y a Bolsonaro en Brasil. En este ambiente enrarecido, se produjo el triunfo de AMLO, situación que lo hace no solo peculiar, sino también esperanzador para resistir este “periodo provisional”, como lo llama Boaventura, marcado por el avance de la reacción. No obstante, la victoria de AMLO puede volverse frágil pues, si bien es una victoria del pueblo, los sectores marginados tienen prisa y no puede esperar mucho a que sean claras las diferencias de este gobierno con los anteriores. El problema se complica dado que Morena nunca ha gobernado y la curva de aprendizaje, debido a la inexperiencia, se prolonga más de lo esperado. Así, parce que AMLO gobierna en la mayor soledad, su gabinete no parece acompañarlo.

Frágil puede resultar también la victoria de AMLO por el hecho de que no resulta, dice De Sousa, “de una articulación solamente entre fuerzas de izquierdas, sino que integra también algunas fuerzas de derecha (evangélicas, por ejemplo)” (página 171), que, con frecuencia, se oponen al proyecto de AMLO.

Algo más que adquiere una preocupante dimensión, es el hecho de la inmovilidad de Morena. El partido que llevó al triunfo a Andrés Manuel López Obrador parece no acompañarlo políticamente. No se trata de entrometerse en el gobierno, sino de impulsar las tareas políticas requeridas para elevar el nivel de conciencia y la movilización popular para impulsar el programa que Morena presentó en la campaña y en favor del cual se expresaron más de 30 millones de ciudadanos. Morena debe volver a ser movimiento e impulsar el debate público, explicar el significado de la cuarta transformación, antes de que ésta se convierta en un eslogan sin contenido; explicar las razones de la austeridad y la prioridad del combate a la corrupción y todo lo que ocurre en la entidad y en el país de lo cual la población solo tiene la opinión de los pontificadores que aparecen todos los días, y a toda hora, hablando de lo que sucede desde sus interesados puntos de vista. Morena debe contrarrestar la propaganda neoliberal que quiere hacernos creer que en el régimen anterior estábamos mejor, y tienen algún eco porque las brigadas de los protagonistas del cambio han dejado de salir a las calles, de ir casa por casa para explicar la magnitud del cambio y del papel que a la sociedad que corresponde jugar.

En las últimas elecciones en Puebla, se prendieron los focos rojos, la derecha obtuvo una votación significativa en la zona metropolitana, y en las próximas elecciones puede cambiar la correlación de fuerzas si sigue habiendo descuido político, si Morena solo aparece en la campaña electoral para pedir el voto. Los ciudadanos no quieren eso.

PD. Si se revisa quién hace ahora la apología del exsecretario de Hacienda, se podrán comprender los motivos de su renuncia.