El PRI no está muerto, no hay que extenderle certificado de defunción: Doger

Enrique Doger Guerrero, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, admitió su derrota y se hizo responsable de la misma, aunque acotó que el partido debe de hacer un análisis interno después de la elección del 1 de julio.

“Ya lo dije, quien gana una elección, quien la lleva adelante es el candidato, la campaña y las propuestas. Por supuesto que asumo la responsabilidad en este proceso. También hay que señalar que se requiere hacer un balance un poco más frío”.

Un día después de las elecciones, en conferencia de prensa en las instalaciones estatales del tricolor, defendió que pese a los resultados adversos, el Revolucionario Institucional logró obtener 451 mil votos para la gubernatura, 269 mil para José Antonio Meade y 271 mil para diputados federales.

Defendió que el PRI no está muerto, por lo que no hay que extenderle ningún certificado de defunción.

“El partido no está desaparecido ni va a desaparecer, tenemos, según nuestros datos y actas, triunfos en varios municipios importantes, en más de 80 en todo el estado, algunos de ellos como Tetela de Ocampo, Chiautla, Chietla, Tulcingo, Zacatlán, Xicotepec y Cuetzalan”.

Abundó que desde el instituto político en el que milita se requiere replantear no solo esquemas, sino propuestas y modelos, sino especificar bien qué es lo que deben hacer para ganar la preferencia del electorado.

Mientras tanto, defendió que la derrota se debió que enfrentó el aparato de gobierno y a una ola morenista, pero rechazó admitir si las políticas del gobierno federal también le pesaron al partido.

De esta última expresó que “hizo ganar a muchos candidatos que la gente ni los conoce”.

Asimismo, dijo no estar preocupado porque la caída del PRI fue a nivel nacional y no solo en territorio poblano.

Irregularidades deben ser sancionadas

Después de que el domingo se vivió una de las jornadas más violentas por balaceras en casillas y robo de urnas, el ex candidato del PRI Enrique Doger Guerrero expresó indignación por lo ocurrido y también por el ataque que derivó en la muerte de dos de sus militantes en Chignahuapan: Fernando Herrera Silva y Lázaro González Hernández.

“Rechazamos la violencia venga de donde venga, así sea la violencia de la coalición de la elección presidencial o que tuvo un resultado en Puebla a nivel federal”.

Exigió que se dé con los responsables y se les castigue con base en lo que la ley establece.

Los actos violentos fueron muy graves, abundó, por lo que para los próximos comicios se debe reforzar la seguridad con la finalidad de que sean pacíficos.

Pide respetar resultados

Aunque la diferencia es mínima y es fuerte la versión de que en Puebla se perpetró un fraude electoral, Enrique Doger Guerrero pidió a su ex oponente de “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta, aceptar los resultados electorales.

Expuso que no es válido que el senador con licencia solo avale los resultados que favorecen a la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.

“Son las autoridades las responsables de definir la limpieza del proceso y la validez del mismo. Lo que creo que no se vale, o por lo menos yo rechazo, es que en política y en la democracia reconozco un resultado si me es favorable y si me es desfavorable lo desconozco totalmente”.

No obstante, indicó que impugnar la elección está en el marco de la ley, incluso pidió a la misma dirigencia tricolor defender los triunfos obtenidos en presidencias municipales, algunos de ellos muy cerrados.

Lista de traidores aún no es pública

A pesar de que durante campaña aseguró que pasando el 1 de julio daría a conocer la lista de traidores del PRI, de aquellos que incluso señaló que acudían a la casa del ex gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas a pedirle su apoyo, Enrique Doger negó revelar los nombres.

Defendió que es tiempo de unidad al interior del Revolucionario Institucional y un tema de la dirigencia a cargo de Javier Casique Zárate.

“No es momento de una división de partido”, comentó.

Ni me jubilo ni me retiro

Aunque Enrique Doger Guerrero dijo no cerrar las puertas a ninguna posibilidad, entre ellas la de volver a ser candidato al gobierno del estado, expresó que tampoco pretende convertirse en el abanderado permanente.

Después de que perdió los comicios del domingo pasado, comentó que se dedicará a la academia, pero sin dejar de tener presencia en la vida política y social de esta entidad federativa.

“Ni me jubilo ni me retiro…. No cierro la puerta de nada, en política hay derrotas, pero no hay muertes definitivas, sin embargo tampoco creo que sea ni sano ni bueno pensar: ay, en seis años la voy a volver a buscar. Ni siquiera sabemos qué es lo que haga yo en seis años”.

Aseguró que desde la trinchera en donde se encuentra pugnará por las propuestas que planteó en campaña para este estado.

“La vida sigue”, insistió el rector de la UAP, al argumentar que su vida no se inició en la política y tampoco se terminará en ella.

Concluyó que seguirá siendo priista, defendiendo los ideales de ese partido y trabajando para aportar al mismo.