El León hace historia

Les guste o no, lo digan o no, el Clausura 2019 será recordado como el torneo en que el equipo de León batió la marca de partidos ganados consecutivamente en un torneo de (casi) liga de Primera División. Marca que desde la semana anterior compartía con el Cruz Azul de 1971–72, y que hizo saltar en pedazos la noche del viernes en el Cuauhtémoc, el poco concurrido escenario de la victoria leonesa sobre la franja por tres goles a cero.

La verdad es que los de Ambriz la tuvieron fácil: enfrente estaba un Puebla cuyos integrantes parecían tener plomo en los botines, moviéndose a cámara lenta, aplicando apenas segunda cuando sus adversarios ya volaban en quinta velocidad. De hecho, el marcador fue benigno con el local, abajo desde el minuto 5 (derechazo cruzado e Mena con Vikonis en la luna). En las tres anotaciones –soberbias por su arquitectura y por el dominio de tiempos y movimientos de la ofensiva guanajua– el autor tuvo espacio de sobra para acomodarse y rematar, tales eran las concesiones de la zaga poblana. Así llegó el gol de Meneses (23’) y luego el de Campbell (51’), tras quirúrgico servicio de Montes, el hombre de la batuta. La duda es si tales florituras hubieran prosperado de mediar una oposición seria del rival. Hablando en plata, es casi un milagro que la goleada no hubiera crecido durante el segundo tiempo, con los Panzas Verdes moviéndose a su antojo ante un Puebla diezmado por la muy dudosa expulsión de Arreola (44’), tras forcejeo provocado por Mena. El cual, por cierto, no tuvo su noche y fue factor para que el 3–0 no se haya movido ya. Poco importa, el ecuatoriano sigue en la punta de la tabla de goleadores y la gesta de su equipo ya pertenece a la historia por derecho propio.

América gana la Copa. Sirva, para darnos idea de la distorsión que la publicrónica es capaz de causar en la opinión pública, el hecho de que la obtención por el América de la deslavada Copa México se haya aireado como el suceso de la semana. Se explica que el Piojo se sacudiera y gesticulara como poseso al final del partido, acorde con sus reflejos de buen bufón, pero la verdad es que el triunfo de las Águilas sobre Indios de Ciudad Juárez no pudo ser más deslucido, calificativo aplicable a la bajísima calidad de un partido que se resolvió por la mínima mediante un penalti bastante tonto, pateado por Aguilera (39’).

Con éste son seis los títulos de Copa México en la vitrina de los azulcremas, que por otro lado tienen que lamentar la lesión de Benedetti (fractura del quinto metacarpiano del pie derecho), causada por la alevosa entrada del “3” juarense. Ésas son las jugadas que tendrían que penalizarse con todo rigor, y para verificarlas debiera servir el dichoso VAR.

Lo de llevar el himno nacional a las canchas es otro desatino. No somos gringos, y en nuestra educación sentimental está la no banalización de los símbolos patrios.

Jornada 14. Vergonzoso 9–2 al Veracruz en Pachuca. El juego del gato y el ratón, pero con un ratón anestesiado. Lo peor del asunto es que ese remedo de equipo –no está para Segunda sino para Tercera División– podrá seguir en Primera a cambio de una lana. Imposible esperar menos de quienes atentan cotidianamente contra la dignidad del futbol mexicano. Además, la goleada desnivela la clasificación a liguilla, en perjuicio de los aspirantes que no se encontrarán un Veracruz en la recta final. Como el Necaxa, vencedor del inane Atlas (1–2). Y no tanto el Toluca, incapaz de romper el 0–0 en Querétaro.

Ya saben que lo más cargadito de la misma se dirimía a última hora de ayer domingo (América–Cruz Azul y Monterrey–Santos). Sin olvidar que el nembutal norteño conocido como Tigres visitaba CU para medirse con Lobos BUAP.

Martes de Champions. Los dos partidos de cuartos de final se jugaron en Inglaterra sin que ninguno se haya pasado de la raya en cuanto a calidad y emociones. Para el aficionado, la única ganancia reside en que ninguna de las dos llaves se puede considerar definida, aunque, de los dos vencedores, el Liverpool (2–0 Porto) da la impresión de estar más cerca de clasificarse que el Tottenham Spurs (1–0 Manchester City), no solo por la ventaja adquirida sino porque como equipo está varios peldaños arriba de los lusitanos.

Veintiséis minutos les bastaron a los reds para adquirir los dos goles de ventaja que llevará a Oporto (autogol de Felipe a los 5’ y Firmino a los 26’). Después, los de Jürgen Klopp se relajaron y lo que pudo terminar en goleada –porque el Porto, sin Héctor Herrera ni Pepe, suspendidos, ofrecía escasa resistencia– concluyó en un discreto 2–0. Partido de pocas emociones, con Salah lejos de su mejor forma y un Tecatito Corona tan intrascendente como el resto de la amedrentada tropilla portuguesa.

En su visita a Londres, el City se encontró de entrada con un penal a favor, mal tirado por el “Kun” Agüero y bien defendido por Lloris (5’). Luego el encuentro se trabó en exceso, al grado que no parecía estar en el campo un equipo de Guardiola, lo que significa que el duelo táctico se inclinó en favor de los de Pochettino, que neutralizaron al rival y en un descuido le clavaron el único tanto del encuentro (Son, 79’). A cambio, pierden a su ariete Kane, con fractura de tobillo y visos de perderse el resto de la temporada.

Y miércoles. Tampoco dio para mucho lo de Old Trafford, que parecía destinado a grandes cosas. Lo ganó el Barsa en la única jugada bien concluida de la temible dupla Messi–Suárez, aunque quedara registrada como autogol de Shaw (12’). La visita no se sintió a gusto en ningún momento –tanto así que su mejor hombre fue Piqué– y el United actual tampoco está para lanzar cuetes al aire. Monotonía y muy poco ataque fueron las características de la insulsa velada. De Gea, otro español, sería el más valioso del ManU.

En comparación, lo de Ajax–Juventus fue una gala. Pero sería exagerado etiquetarlo así, sobre todo porque el juego abierto, imaginativo y tocador del Ajax no acabó de concretarse en la red. Los goles cayeron en los minutos 45 y 46, pero con el descanso interpuesto; muy bellos los dos, por la linda sucesión de pases en territorio holandés que precedió al medido centro de Cancelo y la palomita de CR7, y por la excelente penetración en diagonal de Neres, culminada con imparable balazo al ángulo opuesto. El Ajax ocupó constantemente territorio rival con su desparpajo habitual, ante una Juve imperturbable en su papel de aguantar sin apuro y lanzar venenosos contragolpes. Hacia el final, uno de ellos, armado y culminado por el brasileño Douglas Costa, terminó en remate al poste. Hubiera dado un triunfo injusto aunque absolutamente acorde con la tradición italiana.

Como se verá, el arranque de los cuartos de final no dio para mucho. Decepción, es la palabra. Veremos si mejoran cuando el United intente remontar la desventaja mañana en el Camp Nou, y el Ajax revivir en Turín su jubileo del Bernabéu a costillas del Real Madrid. Empresa nada fácil para ninguno de los dos. Los cuartos los completan el miércoles Porto–Liverpool y Manchester City–Tottenham, siendo éste el de pronóstico más difícil.

Liga UEFA. También jugaron la ida de cuartos de final y también salieron bien parados los dos clubes ingleses en liza. En Londres, Arsenal resolvió pronto la complicada visita del Napoli con anotaciones de Ramsey (14’) y desafortunado desvío a su propia red del senegalés Koulibaly (25’). Muy sueltos, los gunners continuaron amenazando la meta de Meret hasta convertirlo en el héroe del partido. Entre dos cuadros que tocan y atacan con alegría, el inglés fue más que el italiano, que también desperdicio buenas ocasiones.

Chelsea visitaba Praga para medirse con el Slavia. Y cuando parecía que su cuadro bajo anularía los ataques del modesto equipo checo, el español Marcos Alonso subió el único tanto al marcador (86’). En otras palabras, eliminatoria casi resuelta.

Benfica, beneficiado por la expulsión de N’Dicka en jugada dentro del área que representó el penalti abridor de Joao Félix (21’), se encontró con otras dos conquistas del mismo jugador (43’ y 54’) y una más a cargo de Rubén Dias (50´); el Eintracht de Fráncfort, tomado a contrapié, respondió por intermedio de Jovic (40’) y Paciencia (72’) para configurar un 4–2 que deja las cosas en suspenso, debido precisamente a ese par de tantos teutones en campo del adversario.

Por último, el duelo regional entre el Villarreal y el Valencia se resolvió muy al final en favor de los naranjeros gracias a Guedes, que había inaugurado la pizarra bien temprano (5’) y la cerró a los 93’, cuando su compañero Wass acababa de romper (90’) el empate a uno que el submarino amarillo había logrado a los 36’ (penal de Cazorla). La realidad es que el local estuvo encima de los valencianistas y éstos se sacaron la lotería a última hora.