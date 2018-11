El huevo de la serpiente

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está decidido a impulsar la construcción de una nueva y verdadera democracia para México. De entrada, ha dicho que no rehuirá el debate y acepta que las críticas en su contra son válidas y forman parte de la libertad de expresión y la democracia, pero también, dijo, lo es la réplica, por lo que ante los cuestionamientos que se le hagan habrá respuestas, respetuosas, pero firmes.

En un video subido por López Obrador a sus redes sociales, afirma que si se habla de la libertad de expresión “debe existir un intercambio de ideas”, por ello también hará uso de la réplica para responder a señalamientos y críticas. “La libertad implica mensajes de ida y vuelta”. Si se acepta la libertad de expresar críticas a las autoridades, no puede negarse la posibilidad de réplica. Y continuó advirtiendo, hay quienes cuestionan las acciones que se emprenden y quisieran que no hubiera respuesta, que “nos quedáramos callados y no, no va a ser así. Tenemos que debatir de manera respetuosa. Tiene que haber diálogo circular, así como libertades plenas para todos”. Y tiene razón AMLO, el diálogo es esencial en la democracia. Y ha empezado a dar respuesta a quienes lanzan acusaciones mal intencionadas; a quienes han dicho que será un dictador, les respondió que no es ni lo será: “Yo no aspiro a ser un dictador, sino a representar a una república democrática. Esto produce nerviosismo e inquieta, pero no hay nada qué temer. El cambio será ordenado; profundo, pero pacífico”.

Entre las críticas que se le han hecho sobre los cambios logrados aún antes de asumir la presidencia, están la cancelación de la pensión a ex presidentes y la fijación del tope salarial para que ningún servidor público gane más que el presidente, él mismo señaló que ganará 40 por ciento menos que Peña Nieto y rechazó vivir en Los Pinos, que será un espacio para las artes; tampoco habrá fueros ni privilegios; no habrá Estado Mayor presidencial ni primera dama. Y a nadie ha engañado, todo estuvo en la plataforma electoral.

Ha molestado, sobre todo a la derecha, la consulta para recoger la opinión de quienes quisieran participar respecto del lugar donde se ha de ubicar el NAIM. Hay quien dice que apenas votaron poco más un millón de personas, pero ocultan que ese número es un poco mayor al de los 16 multimillonarios que han sido quienes, hasta la consulta, habían tomado las decisiones del país. El resultado de la consulta, desató la santa ira de sus enemigos que proclamaron el Apocalipsis, la pérdida de confianza internacional, la ruptura del estado de derecho y la inminencia de la crisis general si el NAIM no se construye donde ordenaron los dueños del dinero y los fifís organizan una marcha y piden a los asistentes vestir de negro y llevar cacerolas para que, aunque no sean tantos, hagan mucho ruido.

La derecha se mueve, mientras algunos siguen con sus diferendos personales y no se enteran aún de lo ocurrido en Brasil.