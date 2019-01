El gobierno de AMLO reabrirá investigaciones vs. Mario Marín por caso Cacho

El ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, volverá a ser investigado por su participación en la conjura para encarcelar y vejar a la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005, según adelantó ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población del gobierno de la República, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, en el acto en el que el Estado mexicano admitió su responsabilidad en los abusos perpetrados a la autora del libro Los demonios del edén, el poder que protege la pornografía infantil.

Encinas fue el encargado de pedirle disculpas públicas a la también defensora de derechos humanos en el acto que se celebró este jueves en el salón Revolución de la sede de la Secretaría de Gobernación federal.

En su discurso, el funcionario afirmó que el gobierno de la República, que preside Andrés Manuel López Obrador, dará cumplimiento cabal a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que entre otras cosas plantea “realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados”, además de “procesar, juzgar y castigar a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas” a la informadora.

Explicó que la Organización de Naciones Unidas “determinó que el Estado mexicano debe proporcionar a la periodista un recurso efectivo y una compensación adecuada, así como llevar a cabo una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados”.

En su discurso Lydia Cacho exigió castigo a los autores intelectuales y materiales de sus agravios y, posteriormente, en una entrevista improvisada, manifestó en concreto que Mario Marín debe ser investigado y juzgado.

Cuando le preguntaron donde estaban Marín Torres y Kamel Nacif Borge, el empresario que se coludió hace 13 años con el entonces mandatario estatal, la periodista respondió que en Puebla, pero recalcó que Encinas Rodríguez se había comprometido a volverlos a investigar y juzgar.

De hecho, antes de iniciar su mensaje, la autora puso la grabación telefónica que el 14 de febrero de 2006 revelaron La Jornada y la periodista Carmen Aristegui, en los cuales se escucha a Marín y Nacif, festejar la detención ilegal de Cacho y planear incluso que en la cárcel fuera violada por otras internas.

“Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar la voz de los autores intelectuales de uno o varios crímenes, cómo planean y solidifican la corrupción entre servidores públicos de los más altos niveles hasta llegar a ordenar a un policía o militar que viole, torture o desaparezca, asesine o encarcele a una persona inocente”, dijo la periodista.

Aseveró que la disculpa es “solo el primer paso de la reparación integral” y demandó castigo para “todos y cada uno de los autores intelectuales” de su tortura.

“Si las mujeres como yo nos hemos jugado la vida por los derechos humanos, por atrevernos a revelar la verdad, lo menos que esperamos de quienes lideran este país es que tengan la mitad de la valentía y ética que hemos demostrado nosotras teniendo una milésima del poder que ustedes tienen hoy”, indicó.

No solo eso: Cacho exigió que no solo se aplique justicia en su caso sino también en otras infamias, como las agresiones infringidas a las mujeres que formaban parte del movimiento campesino opositor al aeropuerto de San Salvador Atenco y a los padres de familia de los niños que fallecieron en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

“Acepto esta disculpa y exijo que cumplan con todas las víctimas, absolutamente todas a las que hoy represento, y a quienes daré voz hasta que la vida me alcance”, advirtió.

Consideró que el gobierno de López Obrador tiene la responsabilidad de hacer realidad un verdadero Estado de Derecho: “Eso solo será posible si los líderes en cada área del Estado asumen que deben admitir la verdad y no crear realidades alternativas y complacientes”.

“Esta disculpa es solo el primer paso de la reparación integral. Yo he perdonado a mis torturadores, no porque sea una buena persona ni que el presidente nos pida a todas y todos que los perdonemos. Los he perdonado porque no permití jamás, como me enseñó mi madre, que colonizaran ni mi cuerpo ni mi espíritu”, apuntó.

“Este día es para mi familia, que nunca me ha pedido que me de por vencida, a mis amigos, colegas y la sociedad que se rehúsa a ser sometida. Al equipo de Artículo 19, estoy aquí por este país que se niega a asumir su realidad”, manifestó.

Dijo también que cada año 4 millones de infantes en el país son abusados sexualmente y casi 10 por ciento son víctimas de las redes de tratan de personas.

El primero en tomar la palabra en el acto de ayer fue Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien informó que el caso de Lydia Cacho es el primero en que dicha instancia recomienda la admisión de responsabilidad y solicitud de disculpa al Estado mexicano.

En seguida, Alejandro Encinas apuntó: “Hemos de asumir, como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el Estado mexicano falló en su responsabilidad de proteger los derechos de libertad de expresión, integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, a la no discriminación en razón de género, libertad y seguridad personal, a la salud y acceso a la justicia en relación a la detención arbitraria, actos de tortura psicológica y física, amenazas de muerte y violencia verbal y física, así como de los actos de discriminación por razón de difamación, como represalia ante la publicación del libro Los demonios del Edén, de la periodista Lydia Cacho”.

Enseguida pidió cinco disculpas: “Ciudadana Lydia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano le ofrezco (sic) una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del ejercicio a su derecho a la libertad de expresión”.

“Le ofrezco (sic) una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad, una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, una disculpa por la violencia que sufrió en razón de su género por este proceso y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno, que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero expresó que una de las tantas grandezas del periodismo radica en la oportunidad para dar voz a los niños de la sierra, a las niñas, niños y mujeres en condición de trata, a indígenas que enfrentan procesos judiciales sin traductores o a menores abusados sexualmente, por eso, agregó, es indispensable asegurar el ejercicio periodístico, y para ello, recalcó, desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, ahora, desde la Secretaría de Gobernación defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada.

Reconoció que el año pasado México fue el país con más periodistas asesinados; “es por ello que este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedique a informar”.