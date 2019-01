El Congreso de Puebla, un campo de batalla permanente Morena–AN

Por primera vez en su historia, el Congreso de Puebla es dominado desde el 15 de septiembre pasado por una mayoría de izquierda liderada por Morena que se ha fijado un propósito: echar atrás el andamiaje jurídico que creó el ex gobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas, argumentando que es el soporte de toda una red de corrupción y control político.

La resistencia ha provenido del gobierno albiazul que encabezó Antonio Gali Fayad hasta el 13 de diciembre pasado y del bloque de diputados que lidera Acción Nacional, todos vinculados a la administración morenovallista, quienes han recurrido a vetos jurídicos y actos de violencia en un intento de frenar las acciones parlamentarias de sus adversarios políticos.

En la confrontación ha surgido una tercera voz, la de los legisladores del PRI, quienes acusan que mucha de la confrontación en el interior del Congreso es motivada por la falta de técnica legislativa de los representantes populares del bloque que conforman las fracciones de Morena, el PT y el PES, así como de la intransigencia de sus líderes.

PAN limitó el debate y la oposición

Antes del 15 de septiembre, fecha en la que rindieron protesta de cargo los nuevos diputados, el Congreso de Puebla solo había conocido dos liderazgos ejercidos por el PRI y el PAN.

El control de Acción Nacional sobre los trabajos parlamentarios tuvo una duración de siete años y ocho meses que iniciaron el 15 de enero de 2011 y se caracterizaron por la aprobación de las iniciativas presentadas por Moreno Valle y sus allegados con poca discusión y sin hacer cambios de fondo en los proyectos turnados, situación de la que se dejó constancia en las actas de las sesiones y los dictámenes aprobados en ese periodo.

El PAN concluyó con décadas de hegemonía política del PRI en el estado, situación que no impidió que muchas de las iniciativas polémicas vinculadas al morenovallismo fueran acompañadas por los legisladores del Revolucionario Institucional.

La LX Legislatura mostró una nueva correlación de fuerzas. De los 41 diputados, 22 provienen de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, el PT y el PES que encabezó el hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Acción Nacional redujo su influencia a solo 14 representantes populares, los cuales se encuentran divididos en cinco grupos parlamentarios (PAN, PRD, MC, Panal y CPP) que en los hechos actúan como uno solo bajo el mando de líder albiazul, Marcelo García Almaguer.

García fue operador de medios de Moreno Valle desde la campaña por la gubernatura de 2010 y director general de Puebla Comunicaciones en su sexenio, credenciales que le bastaron para ocupar la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

Otro de los liderazgos del bloque panista es Gerardo Islas Maldonado, coordinador de Nueva Alianza que fungió como secretario de Desarrollo Social de Moreno Valle y que se ha caracterizado en su labor parlamentaria por tener una conducta orientada a la violencia.

Gana Morena primera batalla

La primera confrontación entre el bloque de Morena y el PAN se dio el 10 de septiembre anterior, durante la conformación de la mesa directiva de la LX Legislatura. El PAN intentó mantener el control sobre ese órgano que conduce las sesiones del pleno y coordina el trabajo parlamentario, pese a su notoria minoría.

En un intento de presionar a Morena, a través de reclamos en tribuna y una repentina protesta qué consistió en abandonar el salón de pleno, terminó por perder la posición que le ofreció el partido de izquierda al coordinador de CPP, Uruviel González Vieyra.

Desde entonces cada sesión del Congreso se ha caracterizado por una lucha permanente entre ambos frentes, motivada en los proyectos que ha presentado Morena con el fin de cumplir sus promesas de campaña.

El debate en tribuna se ha prolongado por horas, las cuales se han caracterizado por el intercambio de burlas y acusaciones de corrupción, las cuales han sido aderezadas por aplausos y abucheos.

Los temas que más escozor han causado entre los diputados morenovallistas fueron las reformas impulsadas contra la privatización del agua, la apertura de las cuentas públicas 2016 y 2017 de Moreno Valle, así como las contrarreformas que regresaron a los municipios la facultad de definir al edil sustituto y al Congreso la atribución de seleccionar al titular de la Fiscalía General del Estado.

En tanto, Antonio Gali ha recurrido al veto de siete decretos del Congreso, consistente en negar su publicación en el Periódico Oficial del Estado para que no puedan entrar en vigor, argumentando errores jurídicos que el Poder Legislativo ha procurado corregir para librar ese bloqueo.

Llegan a los golpes

La confrontación verbal pasó a la violencia física en la sesión del 14 de noviembre pasado, cuando García Almaguer e Islas Maldonado tomaron la tribuna, desconectaron el sistema de sonido y arrebataron los micrófonos de la mesa directiva para impedir que continuara la discusión de un exhorto a Antonio Gali en el que los diputados de Morena le pedían donar el inmueble del ex hospicio del estado a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Los diputados del PRI, Nueva Alianza, PRD y Compromiso por Puebla sumaron a la revuelta golpes en la mesa, gritos y manotazos en el aire; sin embargo, el presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, pudo tomar la votación para declarar la aprobación del llamado.

La inconformidad de los diputados del frente panista se motivó en la discusión previa, que se desarrolló en esa misma sesión, sobre la reforma a los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) que se aprobó ese día para transparentar la deuda de Rafael Moreno Valle.

La violencia se exacerbó el 20 de noviembre. Al término de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, los diputados del PAN llevaron a los golpes la disputa con sus homólogos Morena, al abofetear a su coordinador de asesores y lanzarse físicamente contra los líderes de ese partido de izquierda Gabriel Biestro Medinilla, José Juan Espinosa Torres y José Miguel Trujillo de Ita, en un ánimo claro de provocación.

Lo anterior consta en el único video de la agresión que circula en redes sociales –donde se observa a Biestro y Trujillo evitar que el conflicto escalara a más–, así como en los testimonios que recabó La Jornada de Oriente.

El incidente se registró un día antes de la sesión pública en la que sería aprobada, nuevamente por iniciativa de Morena, una regulación que tiene como objetivo terminar con los excesos denunciados por ciudadanos en el cobro del servicio hídrico por parte de la empresa Agua de Puebla, la cual recibió la concesión en el sexenio morenovallista. La violencia provocó que la aprobación de las reformas se pospusiera hasta el 26 de noviembre.

Aunque el líder de los diputados de Acción Nacional, Marcelo García Almaguer, y sus aliados aseguraron en una conferencia de medios posterior al hecho que fueron víctimas de una agresión del coordinador del PT y presidente la mesa directiva José Juan Espinosa, la única grabación del momento no concuerda con esa declaración.

El video muestra a los coordinadores parlamentarios del Congreso, en la oficina de la presidencia, en dos frentes: de un lado se ubican Gabriel Biestro de Morena y Trujillo de Ita del PES, resguardando con sus cuerpos a Espinosa, y en el otro se encuentran los líderes legislativos cercanos al ex gobernador y actual senador del PAN.

“Parecen sus guaruras”, reprochan los diputados morenovallistas. Al escucharlos, Espinosa avanza lentamente hacia sus adversarios, claramente molesto, en una actitud amenazante. El líder del PT intenta librar el cerco de sus compañeros, pero estos no se lo permiten, lo que le da segundos para recapacitar: regresa al fondo del salón y con la mano dice adiós a sus opositores.

Biestro y Trujillo piden un alto a la situación, al que se suma la coordinadora del PRI, Rocío García Olmedo, quien se había mantenido apartada de la escena, pegada a una de las paredes de la oficina. En ese momento se escucha una voz masculina increpando “yo no me había metido contigo” y el sonido de una cachetada, la cual no salió en la grabación.

Lo que se alcanza a ver en el video un segundo después es al coordinador de asesores de Gabriel Biestro, Carlos Sebastián Pérez Justo, con las manos sobre sus caderas y la cara baja, totalmente enrojecida. En entrevista con este diario, Pérez acusó que lo abofeteó el coordinador de la bancada de Nueva Alianza y ex secretario de Desarrollo Social de Moreno Valle, Gerardo Islas Maldonado. No conforme con la cachetada, Islas se abalanzó nuevamente sobre Pérez Justo, situación que Trujillo impidió al interponer su cuerpo y pedirle tranquilidad, lo cual sí quedó grabado en el video.

PRI: hay faltas de ambos

Al día siguiente de la agresión, diversos medios de comunicación culparon a Espinosa de la violencia con base en las imágenes que mostró el video referido en párrafos anteriores. Rocío García Olmedo se negó a dar luz sobre quién inició las agresiones físicas y qué personajes las ejercieron.

El testimonio de la tricolor era clave debido a que Regeneración Nacional acusó a los representantes populares del partido de derecha de haber incentivado ese hecho de violencia en un ánimo de desestabilizar al Poder Legislativo y forzar la renuncia de Espinosa como presidente de la mesa directiva, por ser el principal promotor de la reapertura de las cuentas públicas del ex gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

La Jornada de Oriente contactó a la diputada priista vía telefónica el 21 de noviembre para preguntarle si era cierta la versión que circula de manera extraoficial de que el coordinador de MC y aliado del PAN, Carlos Alberto Morales Álvarez, generó el disturbio al abalanzarse sobre José Juan Espinosa, ya que no existen videos ni fotografías de ese momento.

Asimismo, cuestionó a García Olmedo si el líder del grupo parlamentario de Nueva Alianza y ex secretario de Desarrollo Social de Moreno Valle, Gerardo Islas Maldonado, abofeteó al coordinador de asesores de Morena, Carlos Sebastián Pérez Justo, situación que deja entrever la única grabación que circula en redes sociales de ese hecho.

“Yo no quisiera entrar al chisme de quién empezó y quién se fue, quién hizo y quién pateó (…) a mí no me gusta entrar a ese tipo de cuestiones, porque que si te digo que fue uno o fue el otro, qué ganamos con eso”, respondió la líder de la fracción priista.

Dejó en claro que para ella no fue importante quién inició la agresión ni cuáles fueron sus propósitos, pues a su parecer el conflicto ha sido incentivado por ambos frentes desde hace varias semanas, con el intercambio de burlas y la falta de respeto al trabajo de cada fracción.

Agregó que su postura buscó proteger a “la institución”, es decir al Poder Legislativo, tras lo cual exclamó: “Ya estuvo suave de tanta majadería de los dos lados”.

No obstante, puso en duda que Carlos Alberto Morales, quien fue militante del PRI antes de incorporarse al frente del PAN, haya iniciado la agresión física con un “yo no lo creo”. De la actuación de Gerardo Islas, García Olmedo no emitió ningún comentario.