El colectivo La 15 alista el festival Llévelo, llévelo para reunir a sus pares y a su público

Este fin de semana, el colectivo La 15 cumplirá un aniversario más: la sexta edición del Llévelo, llévelo festival de música, teatro arte para niños que significa “un gran evento de celebración donde nos reunimos con la gente que está pendiente de lo que hace el colectivo, además de celebrar esa red de colectivos y artistas que trabajan en los mismos temas”, como señaló Santos Cuatecontzi.

El gestor, curador y artista es miembro fundador de este colectivo, al lado de Paula Natoli, que este 2018 cumple 10 años de ser un proyecto artístico y educativo con ubicado en la ciudad de Puebla, que se mueve entre la colectividad y la resistencia.

La sexta edición del Llévelo llévelo será el próximo sábado 8 de diciembre a partir de las 10 horas, con entrada libre, en el Centro de Vinculación UPAEP –11 Poniente 2307, Barrio de Santiago–, apoyados por la dirección de Vinculación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

De inicio habrá talleres con agrupaciones como A escena teatro, también con más de una década de labor teatral enfocada en los niños. Se brindarán talleres de construcción de cascos y sonideros, dos de los ejercicios clásicos del festival.

En la música estarán presentes dos bandas para menores que son claves en la escena musical. Abrirá el escenario Migajita Sound Band, un grupo interactivo para niños de todas las edades que van entre los sonidos del rock, el reggae, el ska, la cumbia y el jazz con canciones como La cumbia del monstruo, Las calaveras, Rock del pandita y El pan’son, entre otras.

Enseguida, tocarán la banda oriunda de Atlixco y formada en el año 2000, Monedita de oro, para compartir su música en la que suenan sones, chilenas, huapangos, cumbias y chachachá, rock, jazz, danzones y otro tanto de géneros que comunican diversos mensajes sobre la vida diaria, el consumo, la familia, la biodiversidad, las mascotas, la discapacidad y la familia que es diversa.

Luego de la presentación de Juan Monedita, Raúl “Ronchitas” Romero, Ángel Velázquez y Niko Macuil, el colectivo La 15 partirá y compartirá un pastel por los 10 años del proyecto.

Destaca que, en una pasada entrevista, Cuatecontzi y Natoli señalaron que los 10 años del colectivo han servido para reconocer el trabajo propio y el realizado con otros artistas, compañías, colectivos e instituciones. Dicha revisión también los llevó a pensar en las dinámicas, averiguar los lenguajes y cruzar por los campos artísticos por los que han transitado durante este tiempo.

Este tiempo de permanencia y trabajo, acotaron, se debe más a la colectividad, así como de la resistencia, ello porque han trabajado con diferentes creadores y con ello se han ido refrescando los procesos, además de construir una “mini colectivo” con el cual se ha tratado de generar planteamientos artísticos y educativos.

Ha sido, agregaron, un proceso de tensiones, de transformaciones y diálogos, en donde cada uno de los involucrados se ha visto enriquecido de manera personal y grupal, ya que desde su inicio se trataba de acercarse al contexto y vincularse con él.

“Ha sido un camino de aprendizaje, de cuestionamientos. Sin eso no hubiéramos podido lograr una articulación. Hay nostalgia porque las situaciones eran distintas. Un ejemplo es que hace 10 años no había tantas agrupaciones. El que estemos ahora aquí permite tener una conciencia del actuar en colectivo, algo que no estaba antes”, notó Santos Cuatecontzi.