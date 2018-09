Ejidatarios de Tlahuapan logran que la SCT emita cheque por 176 mdp para que liberen autopista y carretera México-Puebla

Después de cuatro horas del cierre de la autopista y carretera federal México-Puebla, el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Puebla entregará a ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan un cheque por 176 millones 231 mil pesos como indemnización por la expropiación de 37 hectáreas de sus tierras hace 50 años.

Por lo tanto, en los próximos minutos podría ser reabierta tanto la carretera como la autopista en sus dos sentidos.

Las autoridades federales confirmaron que el pago se hará directamente al titular debidamente acreditado ante el Poder Judicial como representante del ejido de Tlahuapan.

Tal información evidencia que la SCT no había entregado el recurso al Poder Judicial desde el pasado 26 de julio, como se refirió en un comunicado, después que los campesinos agraviados se manifestaron por varias horas en las carreteras que comunican a la ciudad de México con el sur y sureste del país.

Los campesinos poblanos tuvieron que esperar medio siglo para que el gobierno federal les hiciera justicia en el pago de sus tierras que fueron expropiadas para la construcción de la autopista México-Puebla.

Arguyó que la entrega del recurso se retrasó debido a que los integrantes del comisariado ejidal no habían acreditado fehacientemente su personalidad jurídica, ya que no contaban con la calificación registral emitida por el Registro Agrario Nacional (RAN), es decir, no había una persona plenamente acreditada como representante del ejido.

Tal justificación es natural, si se entiende que el adeudo tiene una antigüedad de 50 años y que incluso algunos ejidatarios ya han fallecido.

Con la entrega del cheque el día de hoy, la dependencia sostuvo que cumple la orden judicial de fecha 30 de noviembre de 2015 correspondiente al juicio de amparo 44/2015, a favor de los campesinos.

Además la SCT precisó que la distribución de los recursos será responsabilidad del ejido de Santa Rita Tlahuapan y no del gobierno federal.