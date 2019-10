Paran ejidatarios de Cuanalá obras de reencarpetamiento de la carretera a la Universidad Politécnica

Un grupo de ejidatarios de San Mateo Cuanalá paró este jueves las obras de reencarpetamiento de la carretera que comunica a la Universidad Politécnica por haber un juicio agrario de por medio.

Los campesinos acusaron que los trabajos a cargo del ayuntamiento, presidido por el morenista Joel Lozano Alameda, presentan firmas falsas y el permiso fue otorgado para la comunidad de Santa María Zacatepec y no en Cuanalá.

Aclararon que no se oponen al mantenimiento de la vialidad, sino a que se afecte al juicio de Amparo que abriría las puertas a que se fraccionen las tierras de laborar.

Los inconformes exigieron la presencia del alcalde en el conflicto para dar solución al tema.

Sin embargo, admitieron que la presidencia municipal de Juan C Bonilla se encuentra cerrada, por lo que no dudaron que se trasladarían a su domicilio particular para buscar su ayuda.

La alcaldía se encuentra tomada por los pobladores desde hace 10 días, a raíz del conflicto generado por la instalación de la tubería para que aguas negras de la zona industrial de Huejotzingo se descargue al drenaje municipal.