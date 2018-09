Tardará dos años en hacer eficiente la FGE, dice su nuevo titular

Dos años pasarán para que la Fiscalía General del Estado (FGE) se consolide y mejore sus niveles de efectividad y eficiencia, estimó su nuevo titular, Gilberto Higuera Bernal.

Entrevistado en el marco de la ceremonia conmemorativa a la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, comentó que tras haber arribado al cargo el pasado martes, ya se reunió con el personal, se encuentra en una evaluación de ellos y en general de la situación en la que se encuentra la fiscalía.

Dijo que en caso de ser necesario, recurrirá a despidos de empleados para colocar en su lugar a gente que pueda tener un mejor desempeño, por lo que sentenció que fiscalizará el trabajo del capital humano.

“Estimo que en dos años tendré absolutamente consolidado lo que tengo que hacer para que los casos se investiguen, se esclarezcan y los que tengan que ir a los tribunales se impongan las sanciones que correspondan”.

Sobre su permanencia en el cargo, toda vez que los diputados tienen hasta 10 días después de su llegada para impugnarla, comentó que está dispuesto a reunirse con los nuevos legisladores para exponerles su plan de trabajo.

Mientras tanto, comentó que pondrá especial atención en la resolución de los casos más sonados, como el homicidio de Meztli Sarabia, hija del fundador de la 28 de Octubre; el feminicidio de Mara Fernanda Castilla y de políticos asesinados, entre otros.

Con relación a las críticas que ha recibido por no conocer el estado, ya que no es originario de Puebla, reconoció que ciertamente no conoce la entidad, pero argumentó que aplicará su experiencia y conocimiento para el combate a delitos.

Presumió que uno de los temas en los que se ha especializado es en el robo de combustible, ya que era el encargado de darle seguimiento en la Procuraduría General de la República (PGR).