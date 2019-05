Efemérides

Un funcionario público del Imjuve de la Ciudad de México fue despedido recientemente por haber colocado un tuit políticamente incorrecto: era una publicación en que hacía una efeméride por el nacimiento de Joseph Goebbles, principal propagandista del movimiento Nazi y del gobierno de Hitler. “La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, –según reporta el portal de Aristegui Noticias– anunció durante su conferencia de prensa del lunes que Juan Salvador Rodríguez Contreras, subdirector de Difusión, Comunicación y Medios Alternativos, había sido despedido tras publicar este mensaje”. Por supuesto, se lo acabaron en redes sociales e incluso representantes de la comunidad judía en nuestro país se quejaron del caso, pues acusaron a la dependencia de realizar una “apología” al nazismo. Por si fuera poco, el propio portal de Aristegui hace una revelación interesante: “Rodríguez Contreras, licenciado en ciencias de la comunicación, se integró al equipo de Injuve con la llegada de la nueva administración capitalina como personal de confianza, registrando un salario mensual de 40 mil 800 pesos, de acuerdo con documentos de transparencia de la dependencia”. La nota, pese a que pareciera un acontecimiento que se presta a la chunga y al “memetismo” más ramplón, merece una discusión mucho mayor. No solo se trata de un funcionario público realizando una pésima publicación; se trata de un funcionario de un instituto que atiende a la juventud, una que, al igual que él, ha ido dándole poca o nula importancia a la Historia. Ese es el auténtico problema, el que el sistema en general se ha dedicado, con bastante éxito por lo que se ve, a destruir no solo el conocimiento histórico, sino también su pensamiento y el actuar que conlleva. El funcionario, no solo es políticamente incorrecto, es sumamente ignorante, insensible y hasta podríamos decir, neofascista.

De hecho, el administrador del portal Historiae, de nombre artístico “Herodoto de Halicarnaso”, lo pone en estos términos: “Europa, que no hace tanto perdió las vidas de decenas de millones de personas para acabar con los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, ahora tiene que ver cómo en al menos una quincena de sus países hay representación parlamentaria o gobiernos con partidos ultraderechistas en el poder. ¿Cómo se explica que la Alemania que sufrió a Adolf Hitler ahora tenga que ver como el partido neonazi NPD tiene representación en el Parlamento Europeo, o que el partido Amanecer Dorado, incluso usando un símbolo muy similar a la esvástica nazi, sea tercera fuerza política en Grecia? Y de España mejor no hablemos… Sin duda, esto se debe a una gran cantidad de factores sociológicos que convergen entre sí y que se relacionan con la situación económica y política de la última década, pero el que me gustaría destacar hoy aquí es el poco o nulo conocimiento histórico de la ciudadanía”. Líneas arriba, el autor señala que pasa lo mismo en Brasil con la elección del ultraderechista Bolsonaro, país que vivió dictadura, represión, desapariciones forzadas, asesinatos masivos y numerosas cosas más. Lo que se entiende, es que, o no les interesa su pasado o, lo que es peor, no lo conocen. Se podrá argumentar que el despido fue desproporcionado; yo difiero. Un funcionario público de ese calibre debiera tener la cabeza suficiente para darse cuenta de que semejante dislate puede y ofende a muchas personas, no solamente a la comunidad judía. De los 22 años que llevo en la docencia, la mayoría han sido en licenciaturas en comunicación. A más de la mitad de los alumnos que he tenido, les parece absurdo estudiar historia y periodismo, lo ven como obstáculo para el futuro ejecutivo exitoso que creen serán. Bueno, aquí un ejemplo de éxito…

Más de la falta de consciencia histórica: un fulano que comentó la nota del despido en el portal Plumas Atómicas escribió: “El nazismo tuvo su época de gloria. Su caída fue gracias a la unión de derecha e izquierda, juntas o unidas contra el nazismo. La historia la escriben los vencedores, a su conveniencia” (Por cierto, le corregí la ortografía). Como se ve, para esta persona, el asunto radica en una mera interpretación de la historia por los ganadores. Bien, que siga pensando eso, pobre. No obstante, su afirmación denota no sólo ignorancia del pasado, sino una carencia nula de empatía sobre las víctimas de ese y otros genocidios. Al contrario, hay simpatía por los victimarios que estaban precisamente en la gloria proponiendo un “mejor” futuro para la humanidad. No se da cuenta que su origen latinoamericano lo haría candidato perfecto para el exterminio pues no es de una raza “pura”. De hecho, no hace mucho, un colega Doctor Investigador de mi Facultad, en una larga y aburrida perorata en contra de AMLO y sus huestes, dijo: “… súmale que los sudacas y africanos están trayendo enfermedades no nativas de México”. ¡Vaya pensamiento más xenófobo, racista, ignaro y discriminatorio en general! En fin, creo que vamos comprendiendo de qué se trata el debate. Lo cierto es que sí debiera haber efemérides de la ignominia –deliberadamente llamados así– donde pudiéramos colocar a lo más granado de la porquería del mundo… y ahí podrían estar muchos de nuestros “célebres” políticos, empresarios, jerarcas católicos, líderes de opinión mediática: colección nutrida de dipsómanos, genocidas, rateros, pederastas, secuestradores, chayoteros, manipuladores, asesinos…