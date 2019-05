Duro aprendizaje para los Olivos; dentro de las categorías de Fuerzas Básicas cayeron ante Pachuca

La prueba del fin de semana dentro del Torneo Nacional de Fuerzas Basicas contra Pachuca se antojaba como una de las más arduas del semestre para los representativos inferiores de Puebla, entrenados por Olivos.

Los Tuzos, una de las canteras más sólidas del futbol mexicano en los últimos años, probaron a las clases 12 y 13 en Olivos, derrotándoles 6–1 y 4–1, de forma respectiva.

Si bien el marcador indicaría un claro dominio de los hidalguenses, también termina por ser engañoso, pues ambas categorías igualaban al finalizar el primer tiempo a uno.

Los chicos de Puebla Sub–12 venían de atrás en la pizarra, cortesía de Augusto Ríos, para presumir de juego nuevo en la cancha principal de Valsequillo.

La clase 13, por su parte, adelantaba a los Tuzos gracias a un disparo de Santiago Ponce de León. El “311” blanquiazul batía al portero rival con un disparo de media distancia, raso y colocado al palo lejano del guardameta del Pachuca.

La anotación coronaba un arranque serio y de buen futbol de Puebla. Aunque a los dueños de la casa les faltó abrochar la pizarra, pues gozaron de lo posesión del terreno y también del esférico.

Y en el complemento, como suele ocurrir en el deporte cuando perdonas, Pachuca creció y aprovechó bien las desatenciones angelopolitanas para salir de Olivos con todo el botín.

En el cierre de actividades, la categoría Sub–14 cayó con su similar de Pachuca 3–0.

Este fin de semana enfrentarán a los equipos de Morelia, donde la Sub 14 recibirá el partido a las 11:30 en los Olivos y las categorías Sub 13 y Sub 12 estarán en el Centro de Formación de Monarcas a las 12 horas.