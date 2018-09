Donald Trump, congruente con sus posiciones de campaña; AMLO, incongruente

Donald Trump durante su campaña electoral se pronunció contra los tratados de libre comercio y a favor de un comercio justo para reducir el déficit de comercio exterior e impulsar el crecimiento económico. Lo primero que hizo cuando asumió la presidencia fue retirar a Estados Unidos (EUA) del Tratado Trans–Pacífico (TPP) y empezó las negociaciones del TLCAN con México y Canadá, donde se ha terminado con un Acuerdo Comercial Bilateral con México, donde impuso condiciones a su favor y que perjudican a México, debido a que ellos incrementarán sus ventas a nuestro país y reducirán sus compras provenientes del nuestro. Donald Trump está siendo consecuente con sus postulas de precampaña y le están dando resultados debido a que la economía de EUA está creciendo en 2018 a 4.1 por ciento que es el doble de lo que venía creciendo en los años anteriores. En cambio, en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador se reiteraba que se derogaría la reforma petrolera, que se revisarían los contratos realizados a raíz de dicha reforma, que se suspenderían las licitaciones en dicha industria, que bajaría el precio de las gasolinas, que se derogaría la reforma educativa, que se incrementarían salarios a los trabajadores, que se tendría política agrícola, que se metería a la cárcel a los corruptos. Ahora como presidente electo, tanto él, como su equipo de gobierno han venido retractándose de lo dicho durante la campaña. Han señalado que no se derogará la reforma energética y que tampoco se revisarán los contratos y lo que se ha revisado de éstos no han encontrado anomalías. Han señalado que el precio de las gasolinas no se reducirá, que se ajustará respecto a la inflación y que será determinado por el mercado. Se anunció que en el mes de diciembre se licitarán los proyectos en Pemex, evidenciando que se seguirá entregando a la inversión nacional e internacional la exploración, explotación del petróleo y con ello la riqueza petrolera, lo que seguirá reduciendo el tamaño y participación del Estado en la economía, y con ello su capacidad para atender las demandas nacionales de crecimiento, empleo, bienestar y distribución del ingreso. Asimismo, se ha anunciado que se impulsarán las inversiones público–privadas en infraestructura, en el tren Maya y demás proyectos estratégicos. El sector privado participa en todo aquello que le es redituable, por lo que perfectamente el gobierno por si solo puede impulsar dichos proyectos sin la necesidad de que participe en ello el sector privado, pues son de tal rentabilidad que generarán los ingresos para pagar la deuda en la que caería el gobierno para impulsarlos por sí solo. El nuevo gobierno continuará con los proyectos de inversión público–privado que han venido instrumentándose con los gobiernos del PRI y del PAN que han reducido la participación del Estado en la economía y han incrementado la presencia de la cúpula empresarial nacional e internacional en los sectores estratégicos y prioritarios de alta rentabilidad de la economía, acentuando ello la desigualdad del ingreso y de la riqueza en el país, sin que ello se haya traducido en mayor crecimiento de la esfera productiva, ni en mayor productividad, ni en mayor crecimiento económico, ni en mayor empleo formal.

En relación a la reforma educativa, el Partido Morena en el Congreso (que tiene la mayoría), pide al gobierno saliente suspender las evaluaciones, siendo que tienen el poder para derogar la ley correspondiente y no lo hacen.

El representante de AMLO en las negociaciones del nuevo acuerdo Comercial con EUA aprobó los resultados alcanzados (con el visto bueno de AMLO) en tal Acuerdo, el cual contempla la participación de productos transgénicos en el sector agrícola, lo que contradice la postura asumida durante la campaña presidencial en contra de los transgénicos. Asimismo, dicho acuerdo prohíbe los subsidios en la producción agrícola de exportación, como los subsidios a las empresas públicas del sector energético, lo que nos impide tener política agrícola, como política energética, representando ello una clara violación al manejo soberano de la política económica de nuestro país, lo que nos colocará en mayor desventaja frente a las importaciones y a las empresas transnacionales.

Otro elemento importante, es que se ha anunciado que habrá una reforma al régimen de pensiones, que no solo implica aumentar la edad de jubilación de 65 a 68 años, sino también se incluirá alza en las cotizaciones de los trabajadores y que se incrementará el porcentaje del fondo de pensiones que se invertirá en los mercados financieros internacionales, dada la alta rentabilidad de éstos. Hay que señalar que cuando aumenta la rentabilidad de dichos fondos, ganan las empresas que manejan dichas inversiones y no los trabajadores y cuando caen las bolsas, se evaporan dichos recursos y pierden los trabajadores. Dichos recursos tienen que canalizarse no a los mercados financieros, sino a generar empleos formales para que haya mayor número de trabajadores cotizando al fondo de pensiones y así asegurar las jubilaciones futuras. Cabe añadir que ahora se dará amnistía a los corruptos del presente régimen, siendo que era bandera de campaña llevarlos a la cárcel.