Si Doger forma parte del gabinete estatal se confirmará que es aliado de MEAH: Aguilar Viveros

De llegar Enrique Doger Guerrero, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, a alguna secretaría estatal, se confirmará lo que se sospechó desde campaña, que era un aliado de Martha Érika Alonso Hidalgo, sostuvo Humberto Aguilar Viveros, ex diputado local por este instituto político.

“Porque los priistas desde ese momento en que él asuma su responsabilidad nos daremos cuenta, como ya muchos nos percatamos durante campaña, que él estaba aliado desde la campaña a favor de la actual gobernadora del estado. No sería rara su inclusión, no sería raro que en este momento se someta nuevamente”.

Aguilar Viveros junto con el ex secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas; el ex dirigente estatal del PRI, Juan Manuel Vega Rayet; el ex secretario de Desarrollo Rural, Alberto Jiménez Merino; el ex subsecretario de Finanzas, Jorge Arroyo; y el ex diputado federal, Alberto González, conformaron el Grupo de Renovación.

En conferencia de prensa, coincidieron en que no hay sustento legal para conformar un gobierno de coalición, por lo que la posible incorporación del ex edil de Puebla al gabinete estatal, sería únicamente a título personal.

En todo caso, dijeron Meneses Rojas y Vega Rayet, estos acuerdos no se deben hacer en “lo oscuro”, además de que se debería convocar a toda la militancia.

Juan Manuel Vega abundó que es momento de que el PRI regrese a sus bases, a tener encuentros con la militancia y no perder a los más de 550 mil personas que votaron por el tricolor.

“No podemos perder tiempo en un marasmo y que la militancia nos la este ganando un partido político”.

Es por ello, que el Grupo de Renovación exigió que se emita a la brevedad la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del PRI.

En ese sentido, Humberto Aguilar acusó al actual líder y legislador local, Javier Casique Zárate, afín a Doger, de desconocer la realidad del partido: “No puede ser un diputado competente ni un buen dirigente de partido”

Jorge Arroyo García abundó que los priistas no pueden aceptar que Enrique Doger Guerrero tenga el control del partido y al mismo tiempo ser (posible) secretario de un gobierno diferente el PRI.

Valentín Meneses lo secundó y dijo que hasta ahora ni Doger ni Casique los han buscado para platicar de la situación del partido, aunque con quién sí se reunieron el martes por la noche fue con Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado de la República, con él abordaron dos temas.

El primero fue el reconocer la fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ratificó a Martha Érika Alonso Hidalgo como gobernadora de Puebla.

El segundo fue el tema de la renovación de la dirigencia del tricolor en Puebla, a través de un método que sea inclusivo.