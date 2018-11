DOF: Ningún funcionario público ganará más que el presidente y se elimina pensión a ex presidentes

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos la cual estableció en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ningún servidor Público perciba un sueldo mayor al del presidente.

Esta ley “tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional”.

Es decir, que ningún servidor público podrá ganar más de 108 mil pesos, ya que es lo que declaró que ganará el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que es 40 por ciento menos de lo que percibe Enrique Peña Nieto .

Asimismo esta ley también contempló que los ex presidentes que han pasado por Los Pinos desde Luis Echeverría Álvarez dejarán de recibir la pensión vitalicia que recibían.

Puesto que López Obrador no olvido su promesa de campaña de austeridad republicana y hoy con la publicación de la ley antes mencionada queda cumplida. Dicha ley entra en vigor a partir de mañana, aunque se cumplirá hasta que el presidente electo tome posesión.

Así en el artículo 4 se expone que “No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.

Con lo que de acuerdo al presidente del Senado, Martí Batres se dejará de gastar alrededor de 44.4 millones de pesos al año por pensiones a ex presidentes.

Ademas, acorde a la académica y experta en Derecho, Hilda Nucci no hay ninguna ley actual que ordene pensiones a los ex presidentes, incluso son inconstitucionales pues no fueron firmadas por presidentes en el cargo y nunca fueron publicadas en el DOF para ser ley.

Pese a lo anterior conforme a la publicación digital Animal Político los ex presidentes que gozaban de esta pensión son: Felipe Calderón, el cual donaba su pensión desde febrero de 2017 a una organización civil, sin embargo presenta el gasto que asciende a 816 mil pesos al mes por el pago de sus 19 empleados. Vicente Fox y Luis Echeverría gozaban de su pensión más gastos de personal civil a su disposición. Por su parte Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari renunciaron a su pensión, no obstante presentaban gastos por personal civil pagado por la presidencia.

En el caso de los ex presidentes que ya fallecieron las viudas de Miguel de la Madrid y de José López Portillo reciben un porcentaje de esa pensión vitalicia y se suman a este gasto.