¡Dizzy Presidente!

En 1964, el trompetista Dizzy Gillespie, uno de los inventores del bebop, hizo campaña, dentro de la lucha por los derechos civiles, para presentarse a la presidencia de los Estados Unidos. Miles Davis, Max Roach y Louis Armstrong formaban parte del gobierno que proponía.

Si Dizzy Gillespie hubiera sido presidente de los Estados Unidos de América no nos caería tan simpático. O sí, ¿quién puede valorar lo que no sucedió? Es cierto que nos merecíamos la imagen de un presidente de EEUU mareado, armado de una trompeta doblada hacia arriba, con los mofletes hinchados, barbita de chivo. gafas de concha sin cristal y una carcajada perenne. Quizás nos creíamos dignos de un gobierno yanqui que supiera improvisar de verdad, al que le valiera con una armonía. Un gobierno en el que Max Roach empujara desde los tambores el departamento de defensa. No podría hacer otra cosa, porque las guerras quedarían abandonadas. Un gobierno en el que Louis Armstrong se encargara de la agricultura para que a nadie le faltara la marihuana. Un gobierno con Malcolm X como fiscal general del estado, quizás así la fiscalía le dejaría en paz un rato. Y ¿qué me dicen de la legendaria mala leche de Miles Davis al frente de la CIA? No, no se escamen. Era 1964 y Miles todavía no había entrado en contacto con la electricidad.