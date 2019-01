Diputados deben dejar de jugar al “bobo” y elegir ya al gobernador interino: Red Mexicana de Franquicias

La tardanza en del Congreso del Estado para elegir al gobernador interino está despertando suspicacias y se presta a malas interpretaciones de que los diputados están buscando llegar a negociaciones poco transparentes, mencionó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF).

El dirigente de los franquiciatarios demandó a los legisladores que “dejen de jugarle al bobo” y ya elijan a la persona que conducirá el rumbo de la entidad, toda vez que se avecina una elección extraordinaria.

De no acelerar su decisión, vaticinó, se enrarecerá el ambiente previo a los comicios, pero además se acentuará la polarización por el tema de la gubernatura interina.

“¿Por qué le andan brincando al tema a los lados? ¿Por qué están rehuyendo su responsabilidad? Quisiéramos que el Congreso nos explicara, no nada más a la iniciativa privada, sino a todos los poblanos qué razón tienen para haber retrasado esta decisión que es urgente y que la propia Constitución del Estado de Puebla les da la autoridad para que se haga de inmediato”.

El empresario dijo que el peor escenario que se pudiera vivir en Puebla es nuevamente una elección plagada de irregularidades y que dejara en situación de ilegitimidad, al menos moral, a quien resulte electo en junio.

La Constitución poblana marca que los diputados deben hacer la designación de manera inmediata a partir de que se notifica de la ausencia definitiva del gobernador, pero no ha ocurrido así.

Esto ha propiciado, abundó Lobato Galindo, que en el imaginario colectivo exista la percepción de que están negociando y que están buscando acuerdos a espaldas de la ciudadanía.

“El Congreso está fallando en sus funciones, en la legalidad, a todos los ciudadanos”, acusó el dirigente de RMF.

Añadió que las disputas internas en el Legislativo local están haciendo mucho daño a Puebla y generan que los ánimos se exacerben.

Asimismo, lamentó que el proceso para elegir al interino se siga “manoseando” porque cada vez son más personas las que se apuntan, de tal forma que ya se salió de control.

En el último corte del Congreso del Estado son ya 50 personas inscritas en la lista de aspirantes a la gubernatura interina, entre los que hay ex candidatos, ex rectores, ex diputados, reporteros y un youtuber.

Todo este escenario que se tiene en la entidad, dijo, preocupa e inconforma a los propietarios de negocios agremiados a la Red Mexicana de Franquicias.

“Hay gran molestia de que las cosas se sigan manejando de esta manera en Puebla, el Congreso por lo menos debería sentir vergüenza”, abundó.

Lobato Galindo recalcó que la RMF no apoya a ningún candidato, solo piden que el elegido tenga un perfil ciudadano más que partidista.