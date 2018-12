Diputados de Por Puebla Al Frente no acudirán a la sesión del Congreso hoy

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la LX Legislatura local, intentó justificar la ausencia para la sesión convocada hoy a fin de que la gobernadora electa, Martha Érika Alonso Hidalgo rinda protesta ante esa soberanía, arguyendo que el comportamiento de las bancadas integradas en la coalición Juntos Haremos Historia, no brinda condiciones a la mandataria. En una conferencia de medios que ofrecieron al mediodía, los representantes populares derechistas, encabezados por su coordinador, Marcelo García Almaguer, acusaron a sus homólogo izquierdistas de sabotear las actividades del Poder Legislativo al haber suspendido las sesiones y el trabajo en comisiones, por lo cual están detenidas más de 146 iniciativas, dictámenes y otros instrumentos.

En esa lógica, García Almaguer manifestó que los diputados de la coalición Por Puebla Al Frente no asistirán a la sesión solemne a la que han convocado los representantes populares de la coalición Juntos Haremos Historia, para que Alonso Hidalgo rinda protesta –aunque ella lo haría ante el Tribunal Superior de Justicia– y dijo que la acompañarán al acto público que la mandataria panista encabezará en el Auditorio de la Reforma.

Por su parte, los dirigentes de los partidos que integran la coalición Por Puebla al Frente, aseguraron que los integrantes de Morena han generado un ambiente adverso en torno a la toma de posesión y la legitimidad con la que Martha Érika Alonso asumirá la gubernatura. En rueda de prensa, Genoveva Huerta, Carlos Navarro, Carlos Martínez Amador, Jesús Flores y Jesús Castro de los partidos Acción Nacional, Pacto Social de Integración, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla, afirmaron que no hay condiciones para que la toma de protesta se realice en el Congreso del estado, debido a que se tienen que llevar a cabo procedimientos legales desde la Junta de Coordinación Política, mismos que no se han hecho porque los legisladores de Morena no han trabajado.