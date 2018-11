Los diputados García Almaguer e Islas vandalizan la sesión del Congreso del estado

Al tomar la tribuna del Congreso de Puebla, los coordinadores de las fracciones del PAN y el Panal, Marcelo García Almaguer y Gerardo Islas Maldonado, respectivamente, desconectaron el sistema de sonido y arrebataron los micrófonos de la mesa directiva para impedir que continuara la discusión de un exhorto al gobernador Antonio Gali Fayad, en el que le pidieron donar el inmueble del ex hospicio del estado a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Los diputados del PRI, Nueva Alianza, PRD y Compromiso por Puebla (CPP) sumaron a la revuelta golpes en la mesa, gritos y manotazos en el aire, sin embargo, el presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, pudo tomar la votación para declarar la aprobación del llamado.

Gerardo Islas no quedó conforme. Una vez que Espinosa declaró la suspensión del cónclave por falta de condiciones, persiguió al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado de Morena Gabriel Biestro Medinilla, en su salida del salón de sesiones, para reclamarle por no poner “orden” en el Poder Legislativo.

“A ti te elegimos como presidente y tienes que aprender a poner orden”, le espetó Islas. Biestro ignoró al representante popular aliado de la coalición Por Puebla al Frente (PAN-PRD-MC-CPP-PSI); continúo su marcha decidida hacia su oficina, ubicada a unos pasos del pleno.

En el interior del despacho, Almaguer demandó a Biestro la renuncia de José Juan Espinosa como presidente de la mesa directiva y, al no lograr su cometido, le exigió al líder del Poder Legislativo su dimisión.

Revientan panistas por el uso de palabras altisonantes

La inconformidad de los diputados del frente se motivó en la discusión previa sobre la reforma a los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), que busca transparentar la deuda del ex gobernador y actual senador de la República por el PAN Rafael Moreno Valle Rosas.

José Juan Espinosa denunció un manejo irregular de los PPS para la detonación de infraestructura en el sexenio morenovallista y en su disertación terminó por fustigar el tren turístico Puebla-Cholula, al que se refirió con el término de “pinche tren”.

La diputada del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia pidió la palabra por alusiones personales para censurar el empleo de groserías en las sesiones, pese a que el Congreso ya había votado ese asunto y se encontraba discutiendo el punto siguiente, es decir, el exhorto a Gali sobre el ex hospicio.

Espinosa indicó a la legisladora que nadie la aludió y el tema ya no se encontraba en discusión, a lo que la albiazul respondió desde tribuna: “Yo me sentí aludida porque usted ocupó palabras altisonantes y no es la primera vez, entonces quiero hacer un exhorto a la mesa para que no vuelva a suceder”.

La diputada del PAN regresó a su curul y, visiblemente molesta, salió del recinto legislativo. En ese momento el legislador del PRI Javier Casique Zárate pidió hacer uso de la palabra.

“¿Por alusiones personales?”, cuestionó Espinosa. El priista asintió y por esa razón el presidente de la Mesa Directiva le negó la palabra, pues le señaló que nadie lo había aludido.

Tras escuchar la negativa de Espinosa, uno de los diputados presentes en el recinto comenzó a golpear su curul con las palmas de sus manos a manera de protesta, mientras el resto de los legisladores del PRI, PAN, PRD, MC, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla (CPP) saltaron de sus asientos y, dando manotazos en el aire, exigieron la palabra a favor de Casique.

Encabezados por la coordinadora de la fracción del PRI, Rocío García Olmedo, los representantes populares inconformes subieron a tribuna para encarar a Espinosa, quien minutos atrás había denunciado ante el pleno que Gali pretendía vender el ex hospicio de Puebla para favorecer a empresarios cercanos.

Una vez arriba, el legislador tricolor Nivardo Hernández Sánchez elevó el tono del reclamo al golpear en repetidas ocasiones la mesa directiva. Sin perder la compostura, Espinosa pidió a sus pares regresar a sus lugares para votar el exhorto a favor de la donación de ese inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Puebla, a fin de que sirva de recinto a un centro cultural de la UAP.

Islas fue el primero en desconectar el sistema de sonido para silenciar a Espinosa y lo secundó Marcelo García Almaguer, quien incluso tomó la campanilla que usa el presidente de la mesa directiva para conducir las sesiones.

Los trofeos del frente y un final inesperado

Como si se tratara de un trofeo, tintineó el instrumento frente al pleno. “Aquí manda el pueblo, no él”, vociferó el coordinador de la bancada albiazul, quien formó parte del gobierno morenovallista como director general de Puebla Comunicaciones.

El trofeo de Gerardo Islas fue uno de los micrófonos instalados en la mesa directiva que tomo del lugar para exhibirlo sonriente al resto de los diputados. En un segundo la expresión de alegría en su rostro se transformó en pánico, ya que al bajar de tribuna trastabilló en uno de los escalones y estuvo a punto de caer frente a la decena de cámaras y celulares que grabaron ese momento de rebeldía en el Poder Legislativo.

Con el apoyo de los diputados de Morena, el PT y el PES, emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, Espinosa logró la aprobación del exhorto con 24 votos a favor, entre los cuales se encontró el respaldo inesperado de Casique.

Cuando Espinosa aclaró que el diputado del PRI se sumó a la mayoría, Rocío García Olmedo encaró a su compañero de bancada, pues por él subieron los legisladores a tribuna a reclamar censura de la mesa directiva.