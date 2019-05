Diputado de Morena llama mojigatas a legisladoras que prohibieron publicidad sexista en Puebla

El diputado de Morena Héctor Alonso Granados tachó de mojigatas, exageradas, ridículas, retrógradas e hipócritas a las legisladoras del Congreso de Puebla que impulsaron una reforma de ley para prohibir la colocación de anuncios publicitarios con contenido sexista.

“Sin duda la ignorancia es atrevida, no me cabe la menor duda”, respondió la coordinadora de la bancada del PRI, Rocío García Olmedo, al sugerir a su compañero de curul darle “aunque sea una leidita” al artículo 1 de la Constitución de la República, a las leyes en materia de discriminación vigentes en el país, así como a los tratados internacionales suscritos por México.

La discusión se dio en tribuna del Congreso durante la sesión ordinaria de este día, en la que se aprobó con 32 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones la adición de los párrafos segundo y tercero del artículo 143 bis de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable.

La enmienda determina que los 217 municipios de Puebla “bajo ninguna circunstancia” autorizarán “la colocación de anuncios publicitarios con contenidos que muestren estereotipos sexistas, degradantes y peyorativos sobre las mujeres”.

Un cosa es proteger a la mujer y otra exagerar: Alonso

Héctor Alonso Granados calificó la reforma “inquisitoria” y “confesional”, porque prohibirá la libertad de expresión en materia publicitaria, intentando vetar los anuncios que hacen uso de “una bella mujer en traje de baño”.

En ocho minutos de exposición, señaló que “una cosa es proteger a la mujer y otra cosa es exagerar” y caer en el “ridículo” con “mojigaterías” y “actitudes retrogradas”, por lo que reprendió a los legisladores que avalaron la reforma pues, a su parecer, existen temas más importantes para el Congreso como la quema de bosques y la contaminación.

García Olmedo calificó de lamentable que Alonso hiciera uso de insultos ante la falta de argumentos, mientras Mónica Lara Chávez, del Partido Encuentro Social (PES), demandó un alto a las ofensas.

“No son mojigaterías, no nos ofenda (…) no estamos hablando de bikinis, no estamos hablando de desnudos, estamos hablando de roles de género que vemos en la publicidad (…) que hacen pensar a una niña que no puede asumir otro rol más que ser ama de casa”, reclamó.