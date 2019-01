Diputada del PAN se rebela a Marko Cortes: no aceptaré sanciones por la elección de Pacheco Pulido, advierte

La diputada del PAN María del Carmen Saavedra Fernández advirtió que no aceptará sanciones de su partido por apoyar al priista Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino de Puebla, al argüir que fue un acuerdo de todos los integrantes de la bancada albiazul.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido de derecha, que preside Marko Cortés Mendoza, anunció hoy que convocará a los siete legisladores de Acción Nacional que votaron el nombramiento de Pacheco y no defendieron las propuestas propias.

“A mí no me preocupa porque como diputados tenemos nuestro propio criterio y no tiene por qué haber sanciones porque sabemos que fue lo mejor para el estado”, respondió Saavedra en entrevista.

Argumentó que la polarización que se vivió en la entidad federativa tras la elección del 1 de julio pasado obligaba al Congreso local a tomar un acuerdo de unidad.

Dejó entrever que el error del PAN nacional fue impulsar a dos perfiles que no reunieron los requisitos de ley para ser considerados por el Poder Legislativo, en referencia al ex secretario General de Gobierno Jesús Rodríguez Almeida y al diputado del Panal con licencia de cargo Gerardo Islas Maldonado.

Guillermo Pacheco se convirtió en gobernador interino ayer gracias al voto de 40 diputados de un total de 41 que conforman el Congreso de Puebla.