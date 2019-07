Dilemas de leones y comadrejas

En apenas ocho años Jon Favreau ha dirigido, entre otras películas, Iron man, Iron man 2, El libro de la selva y, ahora, El Rey León. Siendo todas ellas blockbusters, está claro que algo tiene el tipo, para soltarle proyectos de tanto presupuesto. Por cierto, de él mi favorita es de hecho otra cinta: una pequeña indie llamada Chef, que en México exhibió como Chef a domicilio, actuada por el propio Favreau, muy bien acompañado por un reparto que se dio el lujo de incluir nombres como los de Scarlett Johannson, Dustin Hoffman y Robert Downey Jr., si bien en papeles significativos pero no protagónicos en esencia. Hablemos un poco aquí de El Rey León, nueva entrega del clásico animado de 1994 que –no es un secreto– tomó mucho de Hamlet, de Shakespeare. Es también animada, pero no en la técnica tradicional sino recurriendo a eso conocido como CGI (Computer Generated Imagery), que ofrece imágenes de apariencia “realista”. De nuevo es la historia de Simba, el cachorro de león que a la muerte de su padre, el Rey Mufasa, debe huir y esconderse para salvar su vida, amenazada (sin que él lo sepa) por su ambicioso tío Scar, usurpador del trono vacante. Tiempo después Simba volverá a casa, ya siendo un león joven, para enfrentar a Scar en un intento de salvar a la jungla y al reino de sus abusos.

Aunque formalmente lograda, hay rasgos que pueden reprochársele a El Rey León de Favreau. Lo principal, que casi nada nuevo aporta a aquello ofrecido por (y conocido desde) la versión original. No hay alguna apuesta novedosa (ya no digamos audaz o “de riesgo”) en este tratamiento, lo que deriva en la incómoda percepción consecuente de que, justo por eso, resulta un remake innecesario. ¿Qué sentido tuvo emprenderlo si ofrece prácticamente lo mismo? Alguien puede argumentar que para beneficio de la generación más joven de cinéfilos, pero incluso esa conoce a la perfección la primera película, que precisamente por bienamada motivó el nuevo tratamiento. ¿Entonces? Insisto: no es que El Rey León esté mal, o que no sea disfrutable; es tan solo que, cuando la ves, lo que sucede es que recuerdas a la de 1994. Y cual ya lo sugerí, no estoy seguro de que eso baste para justificar una producción de 260 millones de dólares que ni pálidamente se acerca al concepto de update. Claro, desde la óptica de Hollywood sí hay una justificación incontestable: la del dinero. A la fecha, esta “repetición” ya ha recaudado casi 600 millones de dólares worldwide. Eso te calla la boca en términos financieros, pero de ninguna manera en términos artísticos. Por lo demás, sobra decir que de nuevo es un deleite escuchar las canciones de Elton John y Tim Rice, en especial Can you fell the love tonight. Desde luego, cada espectador decide si ve la película subtitulada o doblada, lo que conlleva que cambien los intérpretes (Beyoncé, entre ellos).

En cuanto a El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella, quiero esperar a verla por 2ª vez para emprender un comentario amplio. Aquí solo la ubico, brevemente. Se trata de una comedia negra del mismo director de las notables (y entrañables) El hijo de la novia, Luna de Avellaneda y El secreto de sus ojos. Tiene que ver con cuatro artistas retirados –una actriz legendaria y su esposo; un director de cine y un guionista– que comparten la misma mansión (propiedad de Mara, la actriz), acostumbrados ya a la paz y tranquilidad del último tramo de sus vidas. Pero no hay felicidad perfecta: un día irrumpe en su cotidianidad una pareja joven, que –ocultando sus verdaderas intenciones– convence a Mara de poner su casa en venta, endulzándole el oído con la posibilidad de un regreso a la actuación y a la fama. Pero claro, los varones (en especial el director y el guionista) no van a cruzarse de brazos ante el riesgo de quedarse sin hogar. Un film ingenioso, muy bien realizado, reminiscente en algo de Sunset Boulevard, aun siendo diferentes.