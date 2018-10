La tradición de Día de muertos no desfallece; está más viva que nunca y crece: Eduardo Merlo

En torno a la tradición de Día de muertos gira desde hace un tiempo una pregunta: si está o no en decadencia. Al respecto, el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez señaló que no, que esta costumbre sigue tan vigente e incluso atraviesa un momento de crecimiento, como sucede en el norte del país donde estados que no la celebraban ya lo hacen contagiados por esta expresión de por lo menos 30 siglos de antigüedad.

En una charla con medios, el investigador del Centro en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señaló que este contagio afortunado se extendió más allá de los límites mesoamericanos, es decir el centro y sur del país, hacia aridoamérica, la región antigua que hoy comprende entidades del norte como Sonora o Nuevo León.

Esta gran fiesta ha crecido al grado que también ha contagiado a culturas distintas como la estadunidense, consideró el asesor cultural de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Refirió que si bien al principio los no mexicanos sienten una suerte de aberración por la tradición, por imitación les gusta y luego cuando se dan cuenta de su valor, la aceptan.

Merlo Juárez comparó que si bien en otros países y regiones del mundo se celebra, el festejo de Todos santos mexicano es único precisamente por su aspecto festivo.

Como ejemplo, expuso que en Tailanda existe una tradición parecida en la que se montan ofrendas, con la diferencia de que allá “parecen más altares religiosos” y tienen un carácter más bien adusto y serio, mientras que “las nuestras son más festivas, con calaveras, y en donde los de la ciudad nos burlamos llamándole a la muerte La huesuda o la Patas de catre”.

En ese sentido, Merlo Juárez criticó que más que en los pueblos, es en las ciudades donde se ha dado un mayor número de invenciones en torno a la festividad de Día de muertos.

Explicó que ello se refleja en la cuestión de los siete o los nueve niveles que la ofrenda debe tener según la voz popular, o el hecho de incluir sal o agua bendita en ellas.

“A veces se quiere convertir la ofrenda en un altar. Ni sal ni el agua bendita se necesitan. El muerto no es el diablo ni viene lleno de pecados para que le echemos agua, ni necesita más sal que la de la comida. Él quiere el olor del copal, de las flores y sobre todo la luz de los cirios”, refirió el investigador del INAH.

Asimismo, sobre el llamado Halloween proveniente de la cultura del norte de Europa y adoptada en países como Estados Unidos, Eduardo Merlo opinó que a diferencia del Día de muertos mexicano, éste está plagado de muertos y espantos que horrorizan.

“En el Halloween los muertos regresaban e iban a los bosques a horrorizar, por lo que se les daba comida para que estuvieran tranquilos. Nuestro Día de muertos, en cambio, no tiene nada que ver con el horror ni con espantos, sangre o con muertos revividos”, confió.

En suma, el arqueólogo llamó a conservar este Huey Micahuitl, esta Gran fiesta con los difuntos, una tradición de 30 siglos que, como toda buena fiesta mesoamericana, duraba cinco días: del 28 de octubre al 2 de noviembre.

“La fiesta comienza desde que uno va al mercado a comprar. Y ésta, me atrevo a decirlo, es la fiesta más importante del año, la más grande y viene del mundo antiguo.

“Son 30 siglos el pensar que los muertos vienen a comer una comida que los vivos les preparan, llegando de forma contenta e iluminada, para que cuando se vayan regresen cargados.

“Los muertos que invitamos vienen, porque en la muerte no van a algún lugar a sufrir o a purgar pecados, si fuera así no podrían salir. A donde van pueden regresar, y nosotros los recibimos con comida y esa es la ofrenda”, concluyó Eduardo Merlo.