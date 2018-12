Suman 400 los trabajadores no recontratados en la Comuna de Puebla

En lo que va de la administración de la morenista Claudia Rivera Vivanco, se han contabilizado cerca de 400 trabajadores no recontratados y que interpusieron su renuncia, entre ellos personal de confianza de primero y segundo nivel de 23 dependencias del ayuntamiento de Puebla, que ocupaba cargos como secretarios técnicos y particulares, directores, jefes de departamento y subdirectores.

Así lo informó el secretario de Administración Municipal, Leobardo Rodríguez Juárez, quien confirmó que ya no habrá movimientos en los próximos días hasta el siguiente año.

Sin embargo, el número de personas podría llegar a mil este fin de diciembre, pues se concluye el Apartado 500 para el mismo número de naranjitas que fueron contratadas por 4 años y ocho meses para laborar en el Departamento de Limpia, tiempo que duró el gobierno del ex alcalde Luis Banck Serrato.

Esta versión crece luego que se diera a conocer que el ayuntamiento de Puebla contrató a la empresa Atelier Geometrique, para que brinde el servicio mecanizado de recolección de basura que duplicará las labores de 100 a 250 kilómetros diarios en la capital.

Por su parte, el secretario de Administración Municipal aclaró que la mayoría de los despedidos laborales y las renuncias presentadas se dieron previo al 15 de octubre, es decir, antes de que Rivera Vivanco asumiera el cargo.

Leobardo Rodríguez precisó que los ex trabajadores laboraban principalmente en 23 áreas del gobierno de la ciudad y era personal de confianza.

El funcionario municipal minimizó la salida masiva de 500 personas, al comparar que la plantilla laboral del ayuntamiento asciende a unos 8 mil trabajadores.

Por lo tanto, expuso que los 400 no recontratados es un porcentaje mínimo, aunque si las renuncias llegaran a los mil para este fin de 2018, la cifra estaría por arriba del 10 por ciento de la nómina.

En ese sentido, el secretario enfatizó que la administración municipal priorizó que los trabajadores que permanecieron en sus puestos den resultados en el servicio a la ciudadanía.

Argumentó que se pidió la renuncia personal que no pasó la evaluación de desempeño o que eran aviadores, es decir, gente que no trabajaba pero sí cobraba un salario de manera puntual.

Por lo tanto, aclaró que no hubo ninguna violación a sus derechos laborales, pues dijo que no se trató de despidos injustificados.

En la última quincena de noviembre, precisó que se dieron de baja a 28 trabajadores, quienes serán sustituidos por perfiles disponibles en la Bolsa de Trabajo que abrió el gobierno de Rivera Vivanco.

Lo anterior, para cumplir con las necesidades de cada dependencia; no obstante, informó que ya se cerró la nómina desde esa fecha.

Por esta razón, expuso que al menos hasta la primera quincena de enero no habrá movimientos de personal.

No recontratados reclaman pago de aguinaldo

Antes del 20 de diciembre, fecha última para el pago de aguinaldo según la Ley, un grupo de trabajadores no recontratados del ayuntamiento emitió un comunicado en el que pide a Claudia Rivera Vivanco la entrega de esta prestación.

En el documento expusieron que la Tesorería Municipal les ha condicionado el pago de su liquidación proporcional, a cambio que los agraviados no hagan el trámite para solicitar el aguinaldo.

Al respecto, la Secretaría General del ayuntamiento, bajo la titularidad de la economista Liza Aceves, afirmó que los ex empleados podrán tener su dinero antes de este jueves 20 de diciembre, como lo ordena la Ley Federal del Trabajo.

De no cumplirse esta medida, los ex trabajadores no descartaron iniciar una demanda colectiva en contra del ayuntamiento, si la autoridad municipal viola el derecho de recibir esta prestación.