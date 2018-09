Desmiente el edil electo de Tecali de Herrera rumores sobre robo de niños

En particular, el alcalde electo desmintió el siguiente mensaje: “Alerta Tecali de Herrera Esta en desgracia. Pasa este mensaje a todos tus contactos del whatsapp, 2 niños encontrados ya sin vida les sacaron los órganos, ya varias muchachas de prepa y secundaria desaparecidas. La muchacha que fue desaparecida el viernes fue encontrada ya hoy sin vida y en la misma situación, sin órganos, hay que poner un alto y estar alerta de todo… El gobierno hace como que no pasa nada, por eso no sale en las noticias ni en el periodico, es mas importante ‘quedar bien’ cuidemonos entre nosotros… Pásalo no te lo quedes, este mensaje puede cambiar la historia.

“Avisen a todos sus contactos que quiten la foto de su perfil de whatsapp donde están sus hijos porque salio en el periodico que están checando jóvenes y niños para robar porfavor avisa a tu gente…. Comparte!!!!!! Urge esto está pasando.

“Es el relato de un caso real que sucedió la semana pasada y que un amigo lo está compartiendo: la semana pasada me llegó este mensaje y me pesa en mi conciencia no habérselos contado. A una amiga mía la durmieron en el baño de Cinépolis y le robaron todo y no recuerda nada, solo que una sra. le dio a oler un perfume.