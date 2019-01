Designa Pacheco Pulido a Fernando Manzanilla Prieto como titular de la Secretaría General de Gobierno

Fernando Manzanilla Prieto regresó ayer al Poder Ejecutivo de Puebla, en calidad de secretario General de Gobierno, el mismo cargo que ocupó en 2011, al principio del sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas.

De esta forma, quien fuera cuñado de extinto mandatario albiazul se convirtió en el primer funcionario del gabinete que encabeza el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, afiliado al Partido Revolucionario Institucional.

A través de un comunicado se informó que Manzanilla Prieto solicitó licencia como diputado federal en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde se desempeñaba además como coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social.

Se espera que esta mañana se informe sobre la designación del priista, Charbel Jorge Estefan Chidiac como titular de la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, volverá a la administración pública estatal, Antonio Peniche, quien fue subsecretario de Finanzas en el gobierno del priista, Melquiades Morales Flores, cuando Rafael Moreno Valle se desempeñó como titular de la dependencia.

Peniche ahora ocuparía el puesto de secretario de Infraestructura.

Por otro lado, se da por sentada la salida de Sandra Izcoa como titular de la Dirección de Comunicación Social y la llegada al cargo del periodista Fernando Alberto Crisanto, quien ya ocupó el puesto en dos ocasiones anteriores: en el sexenio del fallecido panista Rafael Moreno Valle y en el gobierno que encabezó el priista Guillermo Jiménez Morales.

Ayer el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, no tuvo actividades públicas, salvo varias entrevistas radiofónicas; con el presentador de noticias Fernando Canales, el mandatario provisional declaró que no conoce personalmente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador:

“En lo personal no tengo ninguna relación con el presidente, no me conoce, nunca me ha tratado, ahora tengo el vinculo institucional, hay un programa ya que esta funcionando contra el huachicol, esta es la relación que vamos a fortalecer en el camino”.

Se espera que mañana el gobernador interino acompañe al titular del Poder Ejecutivo federal a una visita que hará al municipio de Huauchinango, como parte de su recorrido por comunidades que se encuentran cruzadas por ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el propósito de disuadir a los pobladores de que incurran en robo de combustible.

El pasado lunes Guillermo Pacheco Pulido rindió protesta ante el Congreso del estado, ante su designación por 40 votos a favor y una abstención de los diputados que conforman la LX Legislatura.

Durante su intervención, se comprometió a trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, por lo que exhortó a los distintos actores políticos a cerrar filas y asumir la responsabilidad que les fue conferida, teniendo como bandera la unidad y el compromiso con los poblanos.

“El estado de Puebla tiene problemas políticos severos. Lo que nos hace falta y la medicina más fácil es la unidad para buscar la solución de problemas. No se trata de una unidad que quite derechos o impida demandas, es buscar la solidaridad social”, remarcó.

Detalló que implica un compromiso de todos los poblanos, consigo mismos y las instituciones, de manera especial de los servidores públicos, quienes desde su trinchera deben abonar a la pluralidad y la paz social.

“Debemos estar unidos, es fundamental, debemos tener como guía nuestra Constitución. Si somos unidos seremos fuertes, todos somos poblanos, vayamos por la unidad de Puebla”, enfatizó.