Desde Tehuacán, Miguel Barbosa llamó a Cárdenas y a Jiménez a respetar los resultados de la elección

Luis Miguel Barbosa Huerta, el virtual ganador de la contienda por la gubernatura de Puebla, llamó desde esta ciudad a Enrique Cárdenas Sánchez y a Alberto Jiménez Merino, sus contrincantes en la elección a aceptar la voluntad del pueblo, esto luego de emitir su voto en la primaria Venustiano Carranza donde se instaló la casilla 1971 que es la que le corresponde, pues cuenta con domicilio en Tehuacán.

Llegó acompañado de su esposa y su equipo de campaña, en la casilla le esperaban los diputados locales, Fernando Sánchez Sasía y Olga Lucía Romero Garci Crespo, así como el diputado federal, Alejandro Barroso Chávez; de igual modo se hizo presente el presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez.

Barbosa Huerta usó un todo conciliador durante la entrevista que concedió a la prensa, dijo primero que los focos rojos que se tenían detectados como son la Sierra Norte y el triángulo rojo, no los consideraba como una zona donde se pudiera generar la violencia electoral, al mismo tiempo expresó su confianza en el trabajo de las corporaciones de seguridad tanto federales como estatales y municipales.

Respondió a los señalamientos de condicionamiento del voto que se hicieron en su contra expresando que “son falsos y son formas de querer argumentar cosas que no son ciertas, que se presenten las pruebas correspondientes” exigió a quienes lo acusan. Luego expresó que hizo una campaña limpia por lo que se mostró tranquilo en ese aspecto.

Adelantó que será cuidadoso de sus expresiones porque “a partir de este día tenemos que dar un comportamiento político que cuide a los poblanos, a todas las personas” ya que se dijo confiado de haber realizado una campaña de convencimiento entre los ciudadanos.

Respecto a las declaraciones de Enrique Cárdenas quien no descartó llevar la elección a los tribunales, Barbosa expuso que casi siempre por algún detalle que no les guste a alguno de los vencidos se recurre a esa opción, pero se mostró confiado en que esos esfuerzos no prosperarán porque no hay elementos para ello.

Pese a las acusaciones de que fue objeto y la guerra en su contra incluso desde otros estados, aseveró que lamentablemente hubo quienes utilizaron de forma indebida la tecnología al valerse del anonimato a través de las redes sociales e incluso violar la veda electoral por esos medios.

Miguel Barbosa mostró absoluta confianza en que ganaría la elección con una amplia ventaja sobre los otros dos candidatos, al tiempo de descartar que pudiera desatarse una violencia similar a la del año pasado.

En ese aspecto aseveró que en esa ocasión había diferentes circunstancias, siendo la más fuerte el hecho de que los fuerzas del orden del estado tenían intenciones distintas a las de ahora, por lo que se dijo seguro de que no se repetiría un escenario como el que marcó a Puebla en la elección anterior.

Antes de partir de Tehuacán hacia Puebla expresó que “hoy se cierra un capítulo de la historia política de Puebla y lo que viene será la normalidad política, democrática, social y tiene que estar garantizada no por la voluntad de un hombre o un grupo, sino por la solidez de las instituciones”.

Desde esta ciudad expresó que buscaría entablar un diálogo con sus adversarios en la contienda, así como iniciar un recorrido por la entidad para reunirse con los presidentes municipales a fin de abordar las estrategias en diferentes aspectos como lo es la seguridad pública.

Descartó que vaya a incluir al actual gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pulido, en su gabinete, pues resaltó que va a ser respetuoso de todos los procesos que se llevarán a cabo para el cambio de gobierno.

Logró ganar en su casilla con un total de 103 votos de los cuales 75 se los concedió Morena, el segundo lugar fue para Enrique Cárdenas con 83 votos de los que 69 correspondieron al PAN.