Desde la urbe, la banda Pórtiko Mictlán hace sonar su raíz mestiza nutrida de lo indígena

Desde la urbe, desde Puebla, la banda de rock Pórtiko Mictlán hace sonar su raíz indígena porque, como mestizos, los músicos saben que ésta se nutre lo mismo de la lengua que de la cosmogonía antiguas, pues de ellas, están seguros, algo les pertenece.

Este miércoles 12 de junio a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad, y de manera gratuita, la alineación actual de la agrupación poblana presentará su primer cidí denominado Meztizotzonal, palabras nahuas que refieren a los “sonidos mestizos” o al “mestizaje de los sonidos”.

Durante una charla con reporteros, Daniel Cuatlayol, Rafael Fernández, Diego Folk, Elbert Ramos y Francisco Yolopaqui señalaron que, a 13 años de su formación, se han metido al estudio y han grabado y producido cinco temas: Yohualli, Jade, Pecado mortal, Celia y Cuacualtzin, cada uno dueño de un propio estilo y con la utilización de instrumentos distintos.

En su música, definen los músicos de Pórtiko Mictlán, hay reminiscencias del náhuatl, una lengua que ha permeado su música. Al ser cantadas, apuntan, tienen ese vestigio actual indígena y precolombino que coincide que con la lengua original hablada en la región.

Ubicado en el heavy metal, en el hardcore, el rock folk y en los matices que dan las flautas sudamericanas y aquellas que remiten a lo prehispánico, e incluso a sonidos populares como el charango, indican que el disco Meztizotzonal es “un material de experiencias sonoras” logradas a lo largo de más de una década.

Detallaron que la producción del disco fue un proceso largo por circunstancias económicas, sociales y emocionales; no obstante, contaron con el apoyo de varias personas. Recordaron que este ya fue trabajado en el estudio, a comparación de un primer demo hecho en casa, de manera rudimentaria.

Tanto en el disco como en la presentación de este miércoles 12 de junio, el público podrá escuchar la “diversidad de los sonidos mestizos” de su música. Se trata de “comunicarnos y exponer el mestizaje, los sonidos mestizos que van de lo autóctono hasta la música que ha sido resultado de este choque de mundos. Va desde el rock hasta buscar sonidos, el contacto lingüístico y las filosofías de la muerte, de la trascendencia y de la entrada al inframundo propias de la cosmogonía indígena”.

Incluso opinaron que “el neoliberalismo ha llegado diferente a cada persona” y que en el caso de los músicos con raíces indígenas se han sentido atraídos por los géneros occidentales. No obstante, consideraron que “dentro de ellos existe un repliegue de sus orígenes lingüísticos, donde hay riqueza una cultural que se trastoca con la música y que hace que existan nuevos mestizajes en la posmodernidad”.

En su caso, como Pórtiko Mictlán, encabezan una lucha cultural desde su trinchera que es la música, desde la cual se oponen a la industria y a la globalización. “Representamos esta lucha desde lo urbano y al final las lenguas originarias aparecen en este mestizaje. Al final nos dan una identidad y el rock es también una cuestión identitaria”, afirmaron.

Por último, los músicos hicieron un llamado para que las instituciones tomen en cuenta a bandas como la suya, con música y letras originales, dueños de un sonido particular. Consideraron que el no considerarlos en las programaciones oficiales, ha sido “una cuestión política y de intereses económicos”, porque es claro que ellos no cumplen ni con el canon político ni con el empresarial.

“Puebla sigue siendo una ciudad monopólica y nosotros hemos estado en la bandera de la independencia. No agachamos la cabeza y continuamos el camino, pues sabemos que no somos los únicos. El rock y la música no generan algo para vivir, menos el rock original –sonríen–, y han sido las circunstancias, las personas y ‘caimanadas’ las que han hecho que la escena sea complicada. Pero el arte es una apuesta y el artista lo hace porque le llena, porque le gusta y porque declinar no es una opción, ya que el rock es un estado mental: lo vives o no”.

Destaca que el disco Meztizotzonal contó con el apoyo del nahuatlato Genaro Medina, de San Nicolás Atzala, pues las letras de algunas canciones son en náhuatl y tienen que ver con las cosmogonías; ejemplo de ello es la pieza Yohualli, que refiere a “la noche del nahual”, y al mismo tiempo a los estudios de Miguel León Portilla y su Filosofía náhuatl.

El disco, además, cuenta con el respaldo de La gran compañía, un proyecto del colectivo Subterráneos, así como del periodista Ricardo Bravo, y asegura una conexión con los músicos y rockeros de Colombia.

Si bien todavía se está maquilando, el disco contará con el arte de Bruno Ponce, quien dibujó a “una mujer que carga el Mictlán y lo lleva hacia el Altépetl”, una idea que se complementará con el despliegue artístico de la grabadora Adriana Huerta, en diversos artículos que llevarán la marca de la banda.