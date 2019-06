Desde el punk y para niños, aparece en la escena la música de Nacho Pata y Los Topos

Al lado de sus dos sobrinos, el cantautor Nacho Pata formó Los Topos, una agrupación que tiene una música libre y divertida, asentada en el punk y su rudeza, pensada para los niños y el público en general.

Su primer disco se titula Nacho Pata y Los Topos, y será presentado el próximo domingo 16 de junio en el Cerdo Picante a las 13 horas, con una entrada de 50 pesos los niños y 100 pesos para los adultos, a quienes se les dará el disco.

En total, son 10 canciones que tienen un toque divertido y digerible. Ejemplo de ello, es Ya siéntese señora, dirigida a las mamás que son imprudentes y divertidas al mismo tiempo, a la hora de acompañar a sus hijos a una reunión o festival escolar.

Durante una entrevista, el cantante y bajista de Los Patita del Perro explicó que Los Topos es una banda alterna al proyecto que durante 25 años a compartido con Charly y Pancho Pata. Ahora, dice contento, comparte el escenario con los hermanos Silva, Octavio en la batería y Óscar en la guitarra.

“Es un trío power con canciones que estaban guardadas, que no quedaron en la discografía de Los Patita, y que ahora salen con nuevos arreglos sonando rockeras, pero más pegadas al punk”, señaló Nacho Pata, quien agrega que la carga política de su composición de que ha quedado en Los Pata.

Definió que Octavio tiene la escuela de su otro tío Charly Pata a la hora de tocar la batería, pues le distinguen la precisión y la fuerza, mientras que Óscar se propone como un virtuoso de la guitarra. Asimismo, señaló que sus sobrinos son muy fáciles de llevar, cumplidos, puntuales, frescos y sobre todo jóvenes que se sorprenden de cosas que quizá a los músicos como él ya no le sorprenden.

“El proyecto nació en 2018 y lo tomamos con emoción, pues una oportunidad de hacer algo que queríamos hacer, y que es distintas al proyecto que traíamos”, precisó Octavio Silva, en referencia al proyecto musical en el que participa con otros amigos y hermanos denominado Elementes.

El baterista dijo además que en Los Topos hay experimentación, canciones nuevas y otras que se complementaron, pues este ha sido un proyecto que se tomó con emoción. De su tío, señaló Octavio Silva, ha aprendido siempre y en esta etapa, particularmente, ha conocido “la fórmula de cómo hacer crecer una banda, como llevarla como proyecto”, pues ha sido una enseñanza que Nacho Pata ha aplicado en su propia agrupación.

Acompañado por su manager Gema Moreno, agregó que hasta ahora ha sido fácil enrolarse, hacer el disco y asumir esta propuesta, todo ello gracias a la experiencia de Nacho Pata.

En ese sentido, el cantante y compositor de Los Patita de Perro señaló que poner en marcha un proyecto como Los Topos no se hace en función del contexto, la crisis o el dinero, pues hacerlo así es frustrarse. “Lo hacemos desde la composición y todo lo demás se va facilitando, siempre y cuando se haga de manera ordenada que nos da cierta practicidad, como lo fue la grabación. No estamos pensando en si va a pegar o no, así ha sido con Los Pata y los 25 años que llevamos”, confió.

Incluso, Nacho Pata confía que en su camino han “tenido suerte”, y que esta es una de las tres cosas las que una banda debe tener, al lado del talento y el trabajo, que es el principal factor. “La suerte es la única que no depende de la banda misma”.

Por último, definió que Los Topos es una agrupación que cabe en todos lados, pues lo que se toca es divertido pero rudo, y se puede escuchar en lugares en donde se toca el rock. “La música es poderosa: se podría hacer con ella un slam”, afirma.

Gema Moreno detalló que el disco Nacho Pata y Los Topos ya suena en la plataforma de música Spotify y en Facebook como Los Topos music, además de ya existe un video montado en YouTube de la canción Zombie, que será el primer sencillo del cidí.