Desde el Congreso vamos a privilegiar a las juntas auxiliares: Espinosa Torres

El presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, José Juan Espinosa Torres, lamentó la cercanía que mostró en el inicio de su administración la munícipe de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, con el gobierno estatal del Partido Acción Nacional (PAN), así como su lejanía de las zonas más marginadas de la capital, ya que consideró que no es el comportamiento que se espera de una autoridad emanada de las filas de Morena.

Al sostener un encuentro con representantes de juntas auxiliares, inspectorías y colonias populares de la metrópoli exigió a la edil desmarcarse de las administraciones albiazules en la elaboración del presupuesto municipal 2019, dando prioridad a los lugares con mayores carencias.

“No nos vaya a salir que ese viaje que hizo a Nueva York con el ex alcalde Luis Banck Serrato (PAN) haya sido para pactar el presupuesto 2019. No nos vaya a salir con que sus asesores son los mismos que despachan en el gobierno del estado, porque eso no lo voy a permitir”, advirtió.

“¿O ustedes lo van a permitir?”, prosiguió el legislador, quien formó parte de la coalición electoral Juntos Haremos Historia (Morena–PT–PES). La respuesta de las autoridades auxiliares y ejidales presentes, así como de los presidentes de colonias fue un “no” unánime.

Inspectores denuncian exclusión de Claudia Rivera

José Juan Espinosa abordó el tema en la Asamblea de Juntas Auxiliares, Inspectorías y colonias de Alta Marginación, convocada por la asociación civil Valor y Fuerza, minutos después de que los participantes se quejaron de la conducción de Claudia Rivera.

Moisés Flores Guzmán, quien habló a nombre de los inspectores, señaló que los excluyó de su toma de protesta como alcalde, razón por la cual la convocó a sostener una reunión con ellos en días próximos para que las localidades que representan sean consideradas por su gobierno.

En su intervención, con la que cerró la asamblea, Espinosa dio la razón a Flores Guzmán y reprobó que Rivera eligiera al gobernador Antonio Gali Fayad y a la esposa de este, Dinorah López, como acompañantes en su primer acto público.

“Hubiese sido con ustedes, con los inspectores, con los alcaldes de juntas auxiliares, con los presidentes de las unidades habitacionales, así debe ser la agenda de un alcalde emanado de este movimiento (Juntos Haremos Historia), porque este movimiento ganó gracias al respaldo popular, no gracias al mandato o al capricho de quienes se sienten dueños, amos y señores de Puebla”, manifestó Espinosa, lo último en alusión a Gali Fayad.

Asimismo, mencionó que fue un desatino de Claudia Rivera Vivanco asistir a una ceremonia convocada por el comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, semanas después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) corroboró que elementos castrenses ejecutaron arbitrariamente a una persona y cometieron trato cruel contra 12 más en la comunidad de Palmarito Tochapan durante el operativo del 3 de mayo de 2017.

Espinosa afirmó que el objetivo de sus críticas es mejorar la conducción del ayuntamiento, “ya que para que le vaya bien (a Rivera) no necesita diputados que la adulen, regidores que solamente le aplauda, no necesita una burbuja que la aleje de los poblanos”.