Hace unos días falleció Hipólita Espinoza Higuera, una de las hasta entonces cuatro hablantes de una lengua indígena del norte del país, el kiliwa, en Baja California. La lengua, que se encuentra en un claro camino para desaparecer, tiene, como todas las demás del mundo, un sistema establecido, gramática discernible y lo más importante, pensamiento. En efecto, siempre he dicho que lo esencial de toda lengua es el pensamiento detrás de ella. A diferencia del español, las lenguas indígenas que conozco tienden a formar palabras que no sólo designan una cosa o un sentimiento, sino que a su vez, pueden tener múltiples significados usualmente asociados a sus usos y costumbres. Con el kiliwa sucede exactamente lo mismo. Por tanto, no solo se está perdiendo una lengua, se está perdiendo un sistema de pensamiento también, elementos fundamentales de la cosmovisión de un pueblo. Cuesta trabajo imaginarse algo así, especialmente cuando nuestra lengua está sumamente viva, con hablantes por todos lados, con expresiones de la misma en medios, con una larga tradición en el texto escrito. Pero para comprender lo que implica que un lenguaje desaparezca, hagamos el ejercicio de imaginar qué haría que nosotros como hispano parlantes decidiéramos no hablar con nuestros hijos el español y que, junto con ello, dejáramos de transmitir el pensamiento que viene con el mismo lenguaje, el logos del que proviene. De hecho, no nos vayamos tan lejos: en el país del norte, muchos de nuestros compatriotas migrantes dejan de enseñar a sus hijos el español, con la idea de que puedan integrarse más fácilmente en las comunidades que los reciben. Con ello, se pierde una cierta identidad, pero se adquiere otra, una quizá vinculada de forma irremediable con el mundo que les rodea, es decir, construyen una identidad distinta a la de sus padres y más acorde a su propia realidad que es gringa. Hay un cambio normal en el caso que comento, no necesariamente aceptable para nosotros, pero normal.

La cultura ha de adaptarse a las realidades que vive para poder subsistir y, con demasiada frecuencia, tal adaptación implica la desaparición de ciertas prácticas y la apropiación de otras. La crisis de esta lengua, es como refiere un reportaje sobre el kiliwa en el portal masdemx: “Al narran sus historias –las del pasado y las cotidianas– los kiliwas sugieren un sentimiento que muchos hablantes de idiomas mexicanos están experimentando en el presente: la soledad inmensa de ya no tener ‘con quien platicar’”. El asunto terrible de este fenómeno que va cobrándose la existencia de lenguas y prácticas culturales en numerosas partes del mundo, es la forma en que las hegemonías diversas, a nivel histórico, han ido imponiendo su forma, para después desechar aquello que no les es conveniente. “Leonor Farlow, –continúa el reportaje– la última mujer que habla en kiliwa, no abandona la esperanza de dejar tras ella su rastro. Junto a Arnulfo Estrada Ramírez (cronista de Ensenada) colaboró en la creación de un diccionario ilustrado que puede ser utilizado para que cualquiera aprenda los principios del kiliwa. Sin embargo, como ella misma reconoce, este idioma no es sencillo y aprehender profundamente la manera en que abstrae el mundo no es cualquier reto. En ese sentido, afirman Arnulfo y Leonor, este es ‘el ocaso de la antigua lengua kiliwa’. Ellos consideran que cualquier esfuerzo contemporáneo llega tarde a una historia de pérdida de territorios; migración hacia los centros urbanos (por distintas necesidades socioeconómicas), y –sobre todo– discriminación social y falta de reconocimiento oficial”. En efecto, incluso el mismo rescate puede traer como consecuencia una modificación a modo de la lengua, de aprendizaje de otros conceptos, de modificación de la cosmovisión.

Hace varios años, cuando entrevisté a viejos hablantes de la lengua maya Itzá en el Petén, Guatemala –también en crisis y en vías de extinción–, me comentaron que algunos jóvenes estaban tratando de recuperar la lengua vía diccionarios y libros de gramática; empero, tienen razón al afirmar que no se puede entender una lengua de esa manera, ha de ser vivida, aprendida desde la infancia y transmitida de padres a hijos. Se entiende que se puede aprender una lengua de la nada cuando existen numerosos referentes culturales, como sucede con el inglés, alemán o francés; pero cualquiera que haya emprendido el aprendizaje de una lengua sabe que, eventualmente, hay que intentar modificar nuestro sistema de pensamiento para comprenderla del todo. Es decir, no es un simple código que se aprende y se aplica, sino que se trata de un logos que conlleva vida, pensamiento e historia. Estrada, en entrevista con el semanario Proceso “recordó que la tendencia extintiva de la lengua kiliwa es fuertemente manifestada en publicaciones de principios de la década de 1980. ‘Por ejemplo, en 1982 se reportan 28 hablantes. Para 1989, que es cuando inicié el rescate de un idioma que no tenía escritura, la población hablante se había reducido a solo 13 personas, lo cual representó una disminución de más de 50 por ciento en sólo siete años’”. Nuestra terrible colonialidad hace que privilegiemos la enseñanza del español y el inglés y poco o nada se fomenta la transmisión de la lengua original, o se ignora o se actúa deliberadamente para que desaparezca. No es tiempo de lamentaciones vía facebook, es tiempo de actuar.