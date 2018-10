Desaparece ayuntamiento Caja de Ahorro para el Retiro de Trabajadores

La presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Puebla, Patricia Montaño Flores, anunció que desaparecerá el Fondo de Separación Individualizada, que representará un ahorro de 7 millones de pesos a las arcas municipales.

Esto como parte de las medidas que se impondrán a partir de 2019, acorde con la Ley de Austeridad Republicana que propuso Andrés Manuel López Obrador.

Ese fondo funciona como una caja de ahorro de retiro, la cual es administrada por Met Life y donde el trabajador entregaba 10 por ciento de su salario, mientras que la misma cantidad era aportada por el ayuntamiento.

Este miércoles se instaló la Comisión de Hacienda y Patrimonio en las instalaciones de la Tesorería Municipal, la cual tendrá tres semanas para revisar y aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.

Montaño Flores destacó que la Comisión trabajará bajo el principio que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar.

Por otro lado, la regidora Patricia Montaño anunció un recorte presupuestal para adquisiciones, compras, suministros y servicios generales.

Explicó que este recorte obedece a los 50 puntos de austeridad republicana que también se aplicará en el gobierno de la ciudad de Puebla.

“Como dijo la presidente municipal Claudia Rivera Vivanco, con la eliminación del fondo vamos a tener un ahorro de 7 millones de pesos”, precisó.

Al término de la instalación de la Comisión de Hacienda, Patricia Montaño expuso que el recurso que se ha juntado por el Fondo de Separación Individualizada será regresada a los trabajadores.

Otro de los puntos importantes que van a limitar, dijo es la eliminación del seguro de gastos médico mayor y la compra de vehículos. También sumó que se reducirá el gasto de gasolina.

Aclaró que el cuerpo de regidores cuenta con dos vehículos para su servicio, desmintiendo que cada servidor público cuente con un automóvil a su disposición.

La regidora comentó que hasta el momento desconoce el monto de ahorro global que tendrá el ayuntamiento de Puebla, con la nueva Ley de Austeridad, tras señalar que apenas asumieron el cargo.

“Por ahora no tengo el dato preciso, pero sí les puedo decir que sí habrá ahorro, tan solo con la caja de ahorro obtendremos 7 millones de pesos”, precisó.