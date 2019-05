Denuncian que sujetos avientan piedras en bulevares de La Margarita

Vecinos y automovilistas que transitan habitualmente por las inmediaciones de La Margarita, denunciaron que un grupo de al menos 15 jóvenes, avientan piedras contra los automóviles que circulan en las principales vialidades de esa Unidad Habitacional de la capital poblana.

Los denunciantes, quienes solicitaron la gracia del anonimato por temor a represalias, manifestaron que los ataques han ocurrido entre las 23 y la 00:30 horas en los bulevares Fidel Velázquez, Cadete Vicente Suárez y Las Torres.

El portal Página Negra, especializado en la cobertura de inseguridad y violencia, consignó ayer el siguiente testimonio:

El entrevistado indicó que, por cuestiones de su trabajo, la madrugada del sábado, él y su esposa circulaban de Vicente Suárez hacia el bulevar las Torres, al pasar el semáforo se percataron como metros adelante los delincuentes estaban lanzando piedras a los vehículos que circulaban por delante.

“Vimos que estaban lanzando piedras, por eso me frené y de inmediato me eché de reversa, llegué hasta el semáforo. Marqué al 911 pero nadie respondió, estuvimos unos minutos esperando que pasara una patrulla, pero no pasó ni una. Mejor nos fuimos y tomamos otro camino”, señaló el testigo.

“Quisimos hacer público este problema porque esos locos pueden causar un accidente mortal, pueden ocasionar que un auto vuelque o choque. Es necesario que la policía haga algo. Son como 15 cabrones, y lanzan piedras muy grandes” sentenció.