Denuncia la Red Puebla de Periodistas intimidación de Marcelo García Almaguer

La Red Puebla de Periodistas dio a conocer un pronunciamiento que envió a la Mesa Directiva de la LX Legislatura local por los actos de intimidación y maltrato que ejecutó el coordinador de la bancada panista, Marcelo García Almaguer, en contra de los reporteros que cubren a fuente del Poder Legislativo.

“La Red Puebla de Periodistas manifiesta su preocupación por las denuncias que recibió de un grupo de periodistas asignados a la fuente de política, quienes acusan actos de intimidación y malos tratos del coordinador del grupo legislativo del PAN, Marcelo García Almaguer”, inicia el documento que fue circulado ayer.

“Los inconformes narraron a la Red Puebla de Periodistas que la agresión se cometió el 29 de octubre pasado, en el marco de una entrevista con Marcelo García Almaguer en la que lo inquirieron sobre el presupuesto del estado y la elección de Puebla de este año.

“María Pineda, del periódico digital e–consulta, informó que en el encuentro el diputado la acusó de intentar manipular su respuesta, por lo que le advirtió que la tenía grabada, en referencia a los audios y videos que su equipo de comunicación tomó de la entrevista. Para la periodista, el señalamiento de Marcelo García Almaguer representó una clara amenaza a su labor.

Y agrega: “Precisó que no es la primera vez que Marcelo García muestra una actitud intolerante hacia los trabajadores de los medios de comunicación, pues relató que desde el inicio de la LX Legislatura, el 15 de septiembre de 2018, el diputado del PAN evita a los reporteros que hacen cuestionamientos sobre el gobierno anterior de Rafael Moreno Valle, del que García formó parte como director general de Puebla Comunicaciones.

“Un segundo periodista, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, reportó que en la misma entrevista del 29 de octubre pasado preguntó al diputado del PAN las razones por las cuales no asistió a la mesa de trabajo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. ‘Él –Marcelo García Almaguer– me respondió ‘¿te interesa mucho?, tuve cosas personales, fui al doctor y si quieres te presento mi justificante médico’. Yo le aclaré que no se trataba de entrometerme en su vida personal, sino de ahondar sobre una declaración que él hizo en ese momento en el sentido de que no asistió a esa mesa de trabajo, pues me pareció importante saber si su ausencia obedeció a una decisión personal o a que no fue invitado’, explicó. Desde la perspectiva del colega, la postura que adoptó el integrante del Congreso de Puebla ante sus cuestionamientos tuvo como objetivo amedrentarlo. ‘Temo que en algún momento él pueda manipular el tema ante mis superiores’, aceptó.

“En tanto, la periodista Yazmín Curiel Molina narró a la Red que ella estuvo presente en la entrevista del 29 de octubre, en la que también recibió malos tratos de Marcelo García Almaguer. Mencionó que le preguntó sobre el presupuesto de Puebla, pero sus respuestas fueron dispersas. ‘Yo le insistí sobre el tema y me respondió que no le subiera el tono. Yo le aclaré que no le subí el tono y que los cuestionamientos no eran un tema personal’. “Yazmín Curiel dijo que no es la primera ocasión que el integrante del grupo legislativo del PAN falta al respeto a los periodistas y consideró que la advertencia que hizo a los comunicadores presentes de que su equipo de comunicación graba sus preguntas ‘es una forma de intimidar’. Asimismo, Curiel denunció a la Red que un grupo de reporteros escucharon a las enlaces de prensa del grupo legislativo del PAN, María López, y de la fracción del Panal, Gisela Reyes, afirmando que llamarían a las redacciones de los reporteros que fueron amonestados por Marcelo García Almaguer en la entrevista del 29 de octubre. ‘Eso es una amenaza, es como decirnos, o le bajan o te acusamos para que te castiguen’.

“Por todo lo anterior, la Red Puebla de Periodistas convoca al diputado Marcelo García Almaguer a respetar la labor periodística, pues el cargo que ocupa como representante popular le exige un mayor nivel de tolerancia a los cuestionamientos y a la crítica, debido a que su investidura y actividades tienen un carácter público innegable. La Red Puebla de Periodistas también llama al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional a que sensibilice a sus actuales funcionarios públicos y representantes populares sobre el tema de libertad de expresión, petición que también se extiende al Congreso de Puebla”.