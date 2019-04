Denuncia Cárdenas que sus espectaculares han sido vandalizados; pero no señala a nadie

El abanderado común del PAN, PRD y MC al gobierno del estado, Enrique Cárdenas Sánchez, denunció que sus espectaculares colocados en la autopista y otras vialidades han sido objeto de vandalismo y dijo que ha tenido diferentes trabas para promocionarse en estas estructuras.

En conferencia de medios, el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) aseguró que sus abogados ya preparan una queja por el daño que sufrieron algunos espectaculares instalados en la autopista México-Puebla y el Periférico-Ecológico.

Sin embargo, también admitió que su perfil no es conocido y por ello necesita promocionarse en dichos espacios a fin de que los poblanos sepan quién es.

En este contexto, llamó a la población a buscar su nombre en internet y compararlo con el de sus contrincantes a Casa Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y Alberto Jiménez Merino.

Aunque, a la vez reconoció que continúa por debajo del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa, en la preferencia del electorado.

“El problema que yo tengo es que no me conoce la gente y están tratando de evitar que eso ocurra (…).Ya basta que me estén vandalizando los espectaculares en la carretera, ayer vi dos espectaculares vandalizados y en muchos que estén desocupados no dejan que los ocupemos”, señaló ante el supuesto vandalismo que sufrieron sus espectaculares.

Pese a que denunció que es un grupo el encargado de evitar que se promocione en estas estructuras, Enrique Cárdenas evitó señalar a alguien en particular.

Asimismo, confirmó que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, estará en Puebla por segunda ocasión en el mes de abril.