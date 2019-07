Delirio y desvarío

Vivimos en pleno desvarío. El fin de semana salieron a las calles los inconformes con el Presidente sin atinar en el tema o la consigna que les diera coherencia. Pronto se enfrentaron entre sí por el tono, es decir, entre el respeto del demócrata o la mentada del barbaján. Las marchas anti AMLO, sin embargo, le dieron contexto y justificación política al acto sectario del día siguiente. El Presidente sí tiene adversarios y él, encantado, se mueve mejor en la calle que en Palacio.

Pero los festejos del triunfo de AMLO se organizaron con una enorme falta de oficio. El aprendiz de brujo con las manos en alto sonriendo a la multitud en medio del bailongo sin ton ni son. Un informe que no fue informe. Un acto de gobierno financiado con recursos públicos, que en realidad fue de partido; de un partido que no es partido sino movimiento, dicen, pero que se mueve al son que le toca el actor principal y único de la 4 T.

En realidad no hay un ton ni un son, sino comidita que repartir. El zócalo se transformó en ese jardín que visita el hombre viejo para dar de comer a las palomas, las que revolotean en espera de que les toque alguna de las migajas, porque así son, como animalitos que hay que cuidar. Por eso todo depende de mantener las bolsas llenas de migajas y maicitos, es decir, del crecimiento económico que depende de las reglas del maldito mercado y de la austeridad republicana que terminará con la canija corrupción del régimen anterior.

Día de festejos por todos lados: de los que triunfaron en las urnas y de los que perdieron por que se conservan las libertades; del ejército, la marina y la policía federal porque ya se integró la Guardia Nacional; de los criminales y delincuentes porque la Guardia está más pobre que los migrantes que quieren contener; de los nuevos dueños del presupuesto porque siempre lo habían querido y de los viejos lobos que les dirán, a través de los super delegados, como aprovecharlo; de la mafia del poder porque permanece intacta y de Donald Trump, muy satisfecho con el trabajo que le estamos haciendo.

Por fin podemos estar tranquilos. AMLO busca afianzar la democracia y no construir una dictadura. Claro que a través de la revocación del mandato y las consultas populares a modo, como la que realizó para cancelar el aeropuerto de Texcoco y la que hizo para continuar la termoeléctrica de Morelos. En verdad que se necesita una cara muy dura para sostener en su informe que esas fueron consultas populares. O quizá algo no anda bien porque igual manda al ejército a que lo tundan a pedradas o resulta que ya se echaron a andar más de 80 nuevas universidades.

Nuestro Presidente es todo un personaje. El de su propio libreto. Desde hace muchos años que el mundo aprobó la idea de que es mejor la cooperación para el desarrollo que las consecuencias de la pobreza; la migración, entre otras. Sin embargo, no va a la reunión del G-20 y manda una carta que dice eso y que por supuesto hacen suya los Presidentes reunidos. AMLO y su flamante canciller lo festejan como el gran logro. Bueno, es que había que festejar todo.

Pero, ¡es que ganó con más de 30 millones de votos! Pues sí. Eso es indiscutible. Lo bueno es que tiene un pie en la realidad, aunque el otro lo tenga en el delirio de la 4 T, la historia de 10 mil años de México contada a los niños o el de las palomas domésticas a las que hay que dar de comer. Con ese pie en la realidad asume, porque no tiene el tan mentado proyecto alternativo de nación, la autonomía del Banco de México, el T-MEC y varias otras condiciones y políticas que ayudan a conservar la estabilidad financiera del país. Y es que AMLO quiere hacer de México una potencia económica con dimensión social. Por ello también invita a los grandes empresarios a su informe y a platicar en corto en los mejores términos. Pero de repente se acuerda de su libreto y pareciera que sabotea dicho proyecto.

Cuando se le ve de cerca se da uno cuenta que no se trate de un mal hombre. En realidad pienso que es falta de oficio; el aprendiz de brujo a todo lo que da. Por supuesto que sí es un autócrata. Es el autor intelectual, actor principal y brazo ejecutor de la 4 T. Con el respaldo de las dos terceras partes de los mexicanos, los que están con él se sienten amparados para ganar posiciones y permanecer lo más cerca posible. Todos dependen de que el viejo les dé de comer a sus palomas, hasta que sea irreversible el apetito de éstas y obligue a que, quien sea que herede tamaña responsabilidad, les siga dando la migajitas. En el colmo de su instinto autócrata manda a su comisaria Irma Sandoval al Senado de la República para imponer la ley de austeridad que asegura el manejo discrecional de los recursos ahorrados.

Y así vamos, entre la realidad asumida por el político pragmático y el personaje que usa al país como coreografía de su propia obra. Entre el Jefe del Estado, de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, y el que manda a los evangelistas a leer la cartilla moral de Alfonso Reyes a los hogares. El que me puede decir lo que le venga en gana, fifí, conservador, o lo que sea, sólo por no estar de acuerdo con él y porque él tiene el derecho de réplica. El que siempre dará la cara, de eso no hay duda, a las madres de las víctimas, y el que, impotente, combate a la delincuencia nada más porque se levanta todos los días temprano a recibir el parte de Seguridad y de la Guardia Nacional, a la que le quedó grande el uniforme que mandó hacer. Total, era cosa de festejar.