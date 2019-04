De padres revolucionarios

No cualquiera se atreve a escribir acerca de sus padres. Ni siquiera quien, desde la memoria fresca, entiende que en la reconstrucción de toda historia aparecerán siempre, inevitablemente, etapas y personajes de un enigma a descifrar. Volver a ellos, a los padres, es quizás solo una disculpa para el encuentro con uno mismo.

Laurence Debray (París, 1976) lo hizo, y no desde la avanzada edad ni en homenaje a ellos, el filósofo francés Régis Debray y la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, sino desde sus sosegados cuarenta años. Un tiempo ideal para cerrarle puertas al rencor, la nostalgia y el olvido. Así como quien cuenta una historia, pequeña o grande, sin certezas únicas.

La verdad, cita Debray a Mona Ozouf, no reside ni en lo que se dice ni en lo que se escribe, sino en lo que se hace.

“¿Un apellido implica valores? ¿La filiación supone obligaciones? Toda pertenencia es una cárcel; toda leyenda una servidumbre”, escribe Laurence apoyándose en la misma Ozouf: “Debemos profundizar en nuestras pertenencias, cultivarlas, visibilizarlas. Y si la mirada de otro intenta transformar ese regalo original en una tara, entonces tenemos que (…) convertir la vergüenza en orgullo”.

Atractivos y brillantes

Los hechos y las motivaciones más personales en torno al linaje Debray habrán quedado anclados en el tiempo; como los de cualquier familia por común o extraordinaria que sea. Lo distintivo aquí es que Laurence se torna en autora, al recorrer en Hija de revolucionarios, ejercicio memorioso que bien podemos leer como una buena ficción, cada uno de ellos. La novela de unos padres “jóvenes, atractivos, brillantes y revolucionarios”.

“He descubierto hechos que no habría querido conocer. A veces el mito fantaseado es preferible a la cruda realidad. ¡Menuda idea realizar una investigación sobre mis padres en el momento en que empezaba a ser madre yo misma! —refiere Laurence—. La búsqueda de mi identidad llegaba con algo de retraso. Para protegerme, les consideré los héroes de una película de aventuras cuya historia, romántica, complicada y a veces dramática, acababa bien gracias a mi nacimiento. Aunque mi llegada acentuara el deterioro de una pareja y de un compromiso… He avanzado siguiendo el hilo de la comprensión y la lucidez, intentando no vacilar”.

Pareja, padre y madre, que “lo perdieron todo con la Revolución”, dirá Laurence a renglón seguido, a su vez acompañada del dictado de Molière, “cuanto más se ama a alguien menos debe adulársele; el verdadero amor es el que nada perdona”. Lo que no le impide dar cuenta del peregrinaje de la pareja desde una impermeabilidad asumida conscientemente. “Soy pragmática y me baso en los hechos”.

Muchos son los sitios que revisita la autora (París, La Habana, Bolivia, Caracas…). Muchos también los personajes (El Che, Fidel, Mitterrand, Cortázar…) y las situaciones (asechanzas, cárceles, exilios, ejercicios del poder, amoríos…). Siempre las estaciones de este libro y en las que el lector se detiene con deleite. Cientos de imágenes traídas de los últimos cincuenta años, “crónica política y rocambolesca” escrita desde un ahora diferente al (re)visitado. “Un sutil recordatorio en nuestra época, en la que poseer es más que ser, en la que lo individual vence a lo colectivo”.

Hija de revolucionarios es un libro donde la emoción de la autora ante “la seriedad, la dignidad, la pureza y lo implacable del compromiso” de sus padres se transmite en todo momento al lector.

Aunque también un libro recio y crítico hacia los mismos padres, ahora casi unos viejos, y que Laurence observa así:

“En Francia, los exsesentayochistas se aferran a su puesto de mandarines, disimulan su pelo blanco y se creen todavía flamantes seductores y unos pensadores influyentes que no desisten de tener razón. ‘El juvenilismo es la enfermedad senil del izquierdismo’, señala Jean-Christophe Buisson. Sobre todo conservar el poder y no dejar sitio a los jóvenes: han vendido al mundo su solidaridad, pero actúan como grandes egoístas.

“Han disfrutado del pleno empleo, nunca han conocido la angustia de la precariedad y dispondrán de las últimas pensiones honrosas. A fuerza de haber tenido ideales, dejan a sus hijos el calentamiento climático, una deuda pública elevada, pensiones que no están financiadas, el paro masivo, un sistema educativo poco eficaz. Sin remordimientos ni cuestionamientos”.

Laurence Debray, Hija de revolucionarios, Traducción de Cristina Zelich, Anagrama, Barcelona, 2018, 286 pp.

