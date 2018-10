De nuevo las barras

El tema de los llamados “grupos de animación” –eufemismo mexicano para designar a las temibles “barras bravas”–saltó una vez más a la palestra con motivo del zafarrancho entre barristas de Tigres y Monterrey que arrojó como saldo varios heridos y un lesionado grave. Lo primero que hicieron las directivas respectivas fue lavarse las manos “porque el incidente ocurrió lejos del estadio y en la calle, cuya vigilancia está a cargo de las autoridades”. Éstas, por su parte, responsabilizaron a los clubes, evadiendo que una patrulla cercana puso llantas en polvorosa en cuanto se encontraron dos transportes con porras contrarias, que de los insultos pasaron rápidamente a las agresiones. Total, que nadie responde por los hechos de sangre y no hay culpables, sólo víctimas.

Pero la inseguridad campa y con ella el temor de los que tendrían que hacer algo al respecto. Por eso, a las puertas del “clásico de clásicos” –muy devaluado pero sostenido por tenaz publicidad–, las autoridades capitalinas de seguridad civil decidieron sentarse a “dialogar” con sendos líderes barristas del América y el Guadalajara para conminarlos a enfrentar el partido del ayer con ánimo sereno y evitando toda violencia… misma que no tardó en estallar –el sábado, en el aeropuerto–, provocada por el numeroso grupo que acudió a recibir a sus Chivas y de paso la emprendió a golpes contra gente de la prensa.

El Origen. Lo que pocos recuerdan –será que no conviene recordarlo– es cómo empezó todo esto. Antaño, los seguidores de los equipos mexicanos eran particulares que si unían sus gargantas para apoyar lo hacían en coros improvisados –sin cantos a la argentina ni tremolar de banderas a la europea–, generalmente movidos por la aparición de sus favoritos en el campo o motivados por el buen desempeño de los mismos. Un público correcto –excepto con el árbitro, por algo denominado nazareno– pero más reactivo que impulsador. Para emocionarnos, en la cancha tenían que producirse acciones que ameritaran el alarido, algo necesariamente esporádico y que a veces ni llegaba a ocurrir, razón por la cual las dirigencias empezaron a patrocinar grupos pequeños que se encargaran de animar el cotarro al margen de la calidad del espectáculo.

Y en eso estábamos cuando la globalización lo invadió todo y la gente se empezó a acostumbrar, vía televisión satelital, a usos y costumbres lejanos, propios de aficiones hiperactivas, uniformadas en sus atuendos y también en sus modos de apoyar al club de sus preferencias. Evidentemente, tales manifestaciones respondían a historias y culturas deportivas distintas, selladas por un fanatismo frente al cual las modalidades nuestras eran modelo de convivencial contención. Pero ya se sabe lo duchos que somos para copiar y reproducir vicios ajenos –virtudes, nunca–, y la loca compulsión de las élites nacionales –dueñas del poder y las decisiones que nos afectan a todos– por el sistemático ninguneo del talento local, a cambio de imitar acríticamente cuanto venga de fuera. De ahí a la adopción de barras pagadas al estilo foráneo sólo había un paso.

Ni argentinos ni europeos. Y empezando el siglo presente, ese paso lo dio la directiva del Pachuca, bien nutrida de dirigentes argentinos. Y allá van los demás a imitarla. Se sabe, incluso, que el América recurrió a la asesoría de algún capo de “la 12” del Boca Juniors, un sujeto que, debido a sus excesos, hasta estuvo encarcelado. No es ocioso recordar que, actualmente, las autoridades del dicho país tienen prohibida la entrada a los estadios a las barras de los equipos visitantes, paladina declaración de su impotencia para evitar la proliferación de nuevos encontronazos a muerte –a muerte, sí– entre las “aficiones” de equipos contrarios. Y es que allá, la filiación a un club determinado alcanza un carácter cuasi religioso. Sin distinción de clase social, sexo, credo o nivel educativo se es de tal o cual equipo de la cuna a la tumba, sin concesiones ni flaquezas. Lo cual difícilmente ocurría en México, donde hemos sido mucho más moderados en ese sentido.

¿De dónde, entonces, el furor criminal de los barristas aztecas? No de su afición al futbol ni su amor por determinados colores, sino del reclutamiento por parte de las directivas de pandilleros bravucones para integrar sus “grupos de animación”, con lo que no pocos vagos han encontrado así su peculiar modus vivendi. Fenómeno que, por cierto, hizo explosión en Argentina desde hace décadas, rebasando a las propias directivas y poniendo en riesgo no ya a los aficionados en los estadios y sus inmediaciones, sino incluso a los jugadores –los barristas no dudan en pedirles “cooperación” o amenazarlos de muerte si no rinden satisfactoriamente. Aquí no hemos llegado a tanto, pero poco falta.

En Europa, es costumbre añeja que los seguidores de un club viajen a las ciudades donde juega de visitante. En consonancia, las dirigencias apartan cierto número de entradas para los hinchas foráneos, al par que se les asigna una zona específica del graderío. Naturalmente, el seguidor viajero es entusiasta y quiere hacerse notar, de ahí el auge de la venta de camisetas y bufandas. Y aún más antiguo es el rítmico agitar de banderas con los colores e insignias del club al que idolatran. Además, desde Inglaterra se difundieron los cantos corales, adaptando a la música de canciones populares letras y consignas ad hoc. El asunto requiere ingenio, que trasladado al Río de la Plata se hizo agresivo hasta el insulto, sin dejar de lado el humor y una creatividad arreglada a las circunstancias de cada partido. En México, en cambio, la imitación coral es rígida, repetición continua de unos estribillos invariables. Se nota falta de naturalidad, como ocurre con las malas imitaciones. De nuevo, lo que se importa por puro afán de copiar dice poco y encuentra escasa respuesta entre los aficionados no barristas. Suena artificial, inauténtico.

Lo que no evita problemas como el Tigres–Monterrey último.

Maradorados unos, desplumados los otros. Tanto alboroto por la llegada de Diego y ya ven para lo que ha servido. Lo peor no es tanto que la gente de Dorados venda humo a cambio de un nombre ilustre sino el tener que escuchar, a la hora de las declaraciones, a un hombre triste y mustio, falto de vida y entusiasmo, repitiendo mecánicamente frases insustanciales de apoyo a sus “muchachos”, sin ninguna explicación ni argumento que las sustente. Como falto de argumentos futbolísticos ha lucido el cuadro sinaloense en sus derrotas ante Alebrijes –en Liga– y Querétaro –en Copa.

Por cierto, qué tal el tropezón de las Águilas en su encuentro de cuartos de final en el mismísimo Estadio Azteca. Lo que parecía un puro trámite para los del Piojo Herrera se tornó en calvario a la hora de la definición por penales, por cierto muy bien ejecutados por cada tirador hasta que Renato Ibarra vio cómo le desviaba el suyo Iván Vázquez (9–8 en muerte súbita). Antes, Bravos había hecho la hombrada de empatar un encuentro que perdía 0–2, forzando la resolución desde los once pasos. Lo que no habla demasiado bien de la contención y la zaga americanistas, ni de sus renovadas pretensiones de campeonar. Aunque la verdad es que tampoco de su muy publicitado director técnico.

Y Tuca dijo no. A propósito, se confirmó en la semana que el Tri continúa acéfalo, luego de par de derrotas en la fecha FIFA reciente, con caras nuevas en la cancha y Ricardo Ferretti en la banca. Y es que cuando los federativos quisieron amarrar al brasileño, Tigres se cerró en banda, seguramente de acuerdo con el propio Tuca, que tiene por delante tres años de contrato con los norteños y se encuentra muy cómodo en Monterrey. Al contrario de lo que le sucede a cuanto entrenador se encarga de la Selección, esa devoradora de técnicos desde que la publicrónica decretó que contábamos con una “generación dorada” de jugadores, miserablemente desperdiciada por sucesivos estrategas.

Detalle que marca también sensibles diferencias entre la capacidad crítica de los aficionados nuestros, en contraste con aficiones europeas y sudamericanas más antiguas, experimentadas y competentes… aunque trufadas de tipos proclives a la violencia.

Increible yerro arbitral. Hay errores de los silbantes que son hasta disculpables, máxime en ausencia del VAR. Pero los nuestros están en plan de superarse a sí mismos semana a semana. Ayer, en CU, a Pumas le convalidaron un gol que nunca debió contar: penal de Mendoza al poste y contrarremate del mismo (14’)… infringiendo la regla que prohíbe dos toques del mismo jugador en la ejecución de cualquier castigo; procedía marcar libre indirecto a favor del Puebla, pero Eduardo Galván Basurto pasó sobre el reglamento y crucificó a la franja. Que si bien puso todo su empeño en salir con una goliza en contra, por azares del juego terminó con un punto en la buchaca luego que Cavallini (56’) –antes había cometido la falta del penal reseñado– y el ejecutor del mismo, Mendoza, mediante flagrante autogolazo (79’), permitieron a los de Meza igualar a dos el extraño encuentro.