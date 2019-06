De la gloria a una verdadero infierno

En 2013, el cineasta chileno Sebastián Lelio entregó a público y crítica Gloria, su 4º largometraje, multi–premiado por todos lados en diversos Festivales. Un lustro después conocemos el remake estadounidense de dicha película, Gloria Bell, también dirigida por Lelio. Tiene que ver con Gloria (Julianne Moore), una cincuentona divorciada, ya con hijos mayores, que por las mañanas trabaja en un despacho, mientras que por las noches, frecuentemente, asiste a clubes para bailar y divertirse. Es así como conoce a Arnold (John Turturro), divorciado también, con quien establece una relación que pronto trasciende la mera amistad. Pero las cosas se enturbian porque Arnold no parece capaz de sacudirse el constante acoso de su exmujer e hijas (ya grandes), exageradamente dependientes de él. Una situación –definitoria– a sopesar por Gloria, más allá de la atracción e interés que entre ella y Arnold pueda existir.

Gloria Bell no presume una línea argumental compleja o de diversas vertientes, pero tal vez en ello radique su fuerza principal, que es conseguir, a partir del tratamiento de retrato, un resumen del perfil, o de lo que puede ser, la vida middle age –de una mujer, en este caso– desde los diferentes ángulos de su realidad cotidiana. Pensando en Gloria y su asumida independencia, alguien que está divorciada, que vive sola, que trabaja, que es madre, pero que no se limita ni se estaciona en ello, y busca por igual divertirse, conocer gente y mantener alicientes. En suma, sentirse viva, de manera resuelta, solo dependiente de aquello que le es posible controlar: su instinto, sus decisiones, su fortaleza interna. Es así que para el espectador se hace sencillo comprender (e identificarse con) lo que ve en pantalla. En mucho gracias al trabajo de Julianne Moore como Gloria, construyendo su personaje con rasgos de convicción, confusión, decisión, fragilidad, autoestima, que son no solo estructura y sustento de su personalidad, sino también la óptica para interpretemos como lo hace ella su realidad, su entorno y su día a día. Así pues, Gloria Bell es una de las mejores opciones de la cartelera vigente; y por qué no, el pretexto para buscar la Gloria original, la de 2013, para tener, como se dice, la película completa.

Por otra parte –también una buena opción– está en cartelera Hotel Mumbai: el atentado (Hotel Mumbai), de Anthony Maras, recuento del terrible ataque terrorista de 2008 al Hotel Taj Mahal y a otros centros de reunión de Mumbai. Se trata de una coproducción India–Australia–EEUU, en cuyo cast los nombres conocidos son los de Dev Patel, Armie Hammer y Jason Isaacs. Hotel Mumbai: el atentado es un film agotador, capaz desde el inicio de mostrar y transmitir la pesadilla de aquel infausto 26 de noviembre, en el que cientos murieron. Con duración mayor a 2 horas, la película es impactante, vinculando los sucesos a los comprensibles miedos y reacciones de las víctimas –civiles de diversas nacionalidades– pero también de los terroristas, jóvenes manipulados desde la interpretación fundamentalista de su fe. De hecho, ese día concreto la manipulación se da literal y en tiempo real, a través de una voz por celular que inflama más y más sus creencias. Es así que los yihadistas, según lo sugiere la película, por igual resultan víctimas; claro que en otro sentido, pero profundo también. Hotel Mumbai: el atentado está realizada con oficio y foco, dando peso y sinergia tanto a los dolorosos eventos como a las diversas encrucijadas humanas de los protagonistas más identificables. En especial, las actitudes, responsabilidad y entereza del personal del hotel: hombres y mujeres que pusieron en juego sus vidas para salvar las de sus huéspedes, con un heroísmo tan inesperado como impagable, que se tornó el único genuino bálsamo de ese día; inolvidable rostro de fraternidad, en medio –pero al centro– del dolor y el caos. Hotel Mumbai: el atentado recibió premios en los festivales de Adelaide y de Palm Springs.