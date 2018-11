Se estrenará Cygnus, filme mexicano de ciencia ficción rodado en el Gran Telescopio Milimétrico, de Puebla

Este 2 de noviembre se estrenará en salas de cine comercial Cygnus, película mexicana de ciencia ficción que cuenta la historia de un astrónomo y que fue filmada en el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM).

Por medio de un boletín, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) señaló que s trata de un proyecto cinematográfico que tomó mucho tiempo en concretarse, desde su concepción en 2005 hasta su estreno, y que es resultado de la pasión, la disciplina, la constancia y la persistencia.

Cygnus es dirigida por el cineasta Hugo Félix Mercado, el guión de Carlos Alvahuante y cuenta con las actuaciones de Jorge Luis Moreno, Cassandra Ciangherotti, Marco Treviño y Gustavo Sánchez Parra.

Los exteriores de la película fueron filmados en el Observatorio del GTM en la cima del Volcán Sierra Negra, aunque hay algunas escena que fueron rodadas en el observatorio de rayos gamma HAWC. Las demás escenas en interiores se realizaron en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México.

El filme ha sido presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia (2017), el Mórbido Film Festival (2017), el Berlín Sci-Fi Film Festival, el Indigo Moon Film Festival y en The London International Festival of Science Fiction and Fantastic Film. Recibió el Premio del Público en el Mórbido Film Festival en 2017. Es finalista de la edición 2018 del New York City International Films Infest Festival.

La película combina los géneros de suspenso y ciencia ficción. Para los detalles científicos, se contó con la asesoría de investigadores del INAOE.

El director Hugo Félix Mercado comentó que Cygnus nació porque no había una película de ciencia ficción realizada en un observatorio en el cine nacional. “Aunque ya hay un ejercicio de una comedia romántica, no había una película que hablara de científicos mexicanos y tratada de manera seria. Cuando en 2005 comenzamos a trabajar en el guión no había elementos que indicaran que esto fuera a cambiar. En ese entonces Carlos Alvahuante y yo pensamos que era buena idea hacer una historia que estuviera ambientada en un observatorio”.

Agregó que la relación con los astrofísicos del INAOE a los que les pidieron asesoría para los detalles científicos del guión fue en un principio complicada, porque muchas de las cosas que ellos querían plantear en el filme no eran viables. “Llegamos al INAOE porque en la UNAM, institución a la que nos acercamos primero, nos lo sugirieron, ya que aquí estaban construyendo el GTM. Esa primera vez en el INAOE les platicamos la historia a Alberto Carramiñana y Raúl Mújica, y al principio creo que no entendían muy bien lo que queríamos hacer. En esa ocasión Carlos Alvahuante y yo salimos del INAOE de capa caída pensando que no podríamos hacer lo que queríamos, así que nos pusimos a estudiar para entender qué sí podía funcionar en el GTM, entendiendo que el telescopio no estaba en ese momento terminado, e incluso nos cuestionábamos si no debíamos hacer la historia en un observatorio con un telescopio óptico, que era donde radicaba la principal diferencia de lo que nosotros queríamos: nosotros queríamos ver y el GTM no ve. Después ajustamos muchas de las cosas que nos habían propuesto”.

El cineasta destacó que fue importante encontrar que los científicos que trabajan directamente con el GTM entendieron el proyecto y que no se trataba de un documental científico sino de una película, y que flexibilidad en la cuestión de la ciencia para que la historia pudiera ser contada en términos dramáticos. “De hecho hubo un tratamiento en el cual la historia era muy científica, pero cuando la dábamos a leer la gente nos decía que podía resultar difícil de comprender para la mayoría del público. Cuando logramos entender esto dimos un paso importante porque en ese momento muchos tornillos se apretaron adecuadamente”.

Cuestionaso sobre lo que le deja Cygnus, Hugo Félix expresó: “Me deja la certeza de que uno tienen que ser constante y persistente para lo que uno quiere alcanzar. El proyecto me ha gustado mucho, me encanta, me identifico plenamente con él y creo que no lo hubiera dejado de lado. Me quedo con todas las experiencias que tuve que pasar para llegar a esto, con todas las veces que fui al GTM para hacer escenas en diferentes momentos, la toma del amanecer desde Cholula. Ha sido muy enriquecedor para mí y confirma mi interés en seguir haciendo cine de género, de fantasía y ciencia ficción”.

Cygnus entrará en salas de cine en Puebla, Toluca, Monterrey y la Ciudad de México, y después será exhibida en otras ciudades. Para mayor información se puede consultar la página http://www.peliculacygnus.com/