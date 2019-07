Cupreder recomienda evacuar a familias que habitan junto al arroyo que atraviesa Chautla

l director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), Aurelio Fernández Fuentes, recomendó a las autoridades capitalinas la evacuación de las familias que viven en la ladera del arroyo que atraviesa Santo Tomás Chautla, luego de advertir que las lluvias continuarán en las próximas semanas.

Fernández y los secretarios de Gobernación e Infraestructura municipal, René Sánchez Galindo e Israel Román Romano respectivamente, efectuaron la mañana de este jueves un recorrido por la zona de riesgo en Chautla.

Esto luego que la noche del día anterior una tromba que azotó la junta auxiliar de la capital poblana desgajó el cerro La Conchita que sepultó una vivienda donde murieron seis personas de una misma familia, la pareja y cuatro niños.

Sin embargo, este jueves se confirmó que los muertos por el desastre natural ascendieron a nueve.

En entrevista, Aurelio Fernández informó que desde el año 2005 se elaboró el Atlas de Riesgo Municipal; sin embargo, señaló que este es desconocido entre la población que debería ponerlo en práctica.

“Lo más importante de esto no es que haya un Atlas de Riesgo, sino que este no se conozca y no se ponga en práctica por la población”, sostuvo.