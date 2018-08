Cultura LBGTTTQI

Con tanta letra, me hice bolas: Les pregunté a ellas mismas: ¿Qué significan las letras, sobre todo las TTT de la comunidad LGBTTTIQ? No solo en nombre sino en características. Estas son las respuestas en sus propias palabras:

Lésbico, las mujeres que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo (mujer).

Gay el hombre que se siente atraído por personas de su mismo sexo (hombres).

Bisexual: la persona que, siendo hombre o mujer, se siente atraído por ambos sexos.

Transexual: (hombre) es el hombre que se ha operado para tener características físicas y sexuales para ser una mujer biológica, como son pechos, y su identidad es completamente femenina del sexo; (mujer) la mujer que se ha operado para tener características físicas y sexuales para ser hombre biológico y su identidad es completamente masculina del sexo. Mujer transexual o chica trans, es la persona, que fue biológicamente hombre, que su identidad es del sexo femenino o una mujer biológica con base en cirugías y hormonas. Hombre transexual o chico trans, es la persona que nació biológicamente mujer y copia su identidad del sexo masculino con base en cirugías y hormonas, se quitan los senos para tenerlo plano.

Transgénero: (hombre) el hombre que no tienen ningún tipo de cirugía en el cuerpo para parecer mujer, pero vive de día y de noche como mujer; es la persona que nació hombre biológico y ha cambiado su género de hombre a mujer sin cirugías, porque apenas van empezando en el proceso; (mujer) la mujer que no tiene ningún tipo de cirugía en el cuerpo para parecer hombre y vive de día y de noche como hombre. Cambiar el genero es transformar mi identidad masculina a una femenina, que pasa por el nombre, los ademanes, el cabello, porque vive de dia y de noche como mujer, anda de mujer día y noche de mujer, sin cirugías y una hormoneada de vez en cuando

Travesti: es una persona que por su forma de vestimenta se transforma, siendo hombre, en mujer; y siendo mujer, en hombre y lo hacen para interpretar a algún personaje o artista. Se hace en muchos casos por trabajo, para obtener un sueldo, más no quiere decir que sea homosexual, desde luego, ni transexual o transgénero. Pueden ser heterosexuales y trasvestirse. Es el que solo se transforma como hombre o mujer pero que solo se viste.

Intersexual; personas que han nacido con características físicas y biológicas de ambos sexos.

Queer: las personas que construyen y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género.

El que yo me vista de mujer es que mi identidad es de mujer, de niña, en base a mis cirugías, mis pechos, mis nalgas, mis caderas curvilíneas. Está mal decir que un transgénero es travesti y transexual. Ahí es donde entra la discriminación porque todo mundo debe respetar que porque mi identidad es de mujer, también me quedo con mi nombre de femenina. Y muchos ahí chocamos. Es como la Fanny no le puedes decir de hombre porque se pone agresiva, dice; “Soy Fanny, ¿qué no ves mis tetas? Semejante monstruo y quiere que le digan chavita. Se respeta su identidad de cada quien, por eso la diversidad sexual humana.