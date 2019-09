Cuautlancingo hará la macro Jornada de esterilización canina y felina gratuita los días 2 y 3 de octubre

Con el objetivo de evitar la sobrepoblación de perros y gatos, la Secretaría de Salud del estado de Puebla en coordinación con el ayuntamiento de Cuautlancingo llevará a cabo una macro Jornada de esterilización canina y felina gratuita, los próximos 2 y 3 de octubre.

Dicha jornada, la cual tiene programada practicar al menos 800 cirugías, será el próximo miércoles 2 de octubre en la explanada de la presidencia municipal y el jueves 3 de octubre en las explanadas de las juntas auxiliares de la Trinidad Sanctorum y San Lorenzo Almecatla, a partir de las 9 horas.

La macro jornada de esterilización quirúrgica canina y felina se hará por parte de la Regiduría de salud del municipio, del equipo de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria 05 y el Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla acción que busca instar una tenencia responsable de mascotas.

Lo anterior lo dio a conocer la presidente municipal de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, quien dijo que esta macro jornada tiene la finalidad de que el municipio siga siendo libre de casos de rabia.

Ello, agregó, al mantener controlada la reproducción de perros y gatos, no solo para evitar la sobrepoblación de estas especies, sino prevenir riesgos para la población, además de fortalecer la cultura de tenencia responsable de mascotas.

Agregó que la esterilización quirúrgica se realiza mediante una técnica avanzada, poco invasiva y es desarrollada por veterinarios con amplia experiencia profesional, utilizando insumos de alta calidad.

Dentro de los requisitos es llevar a la mascota en ayunas, que tengan una edad mínima de dos meses, presentarse sin ningún síntoma de malestar, estar aseada, no estar en estado de gestación, no estar vacunado contra la rabia, no estar en celo y no presentar problemas en la piel.

Mientras que el dueño de las mascotas deberá presentar un comprobante de domicilio y una identificación con fotografía; si es perro, llevarlo con su correa y si es un gato, en una canastilla o caja apropiada. Asimismo, llevar una manta para abrigar al animal pues después de la anestesia tendrá frío. Se recomienda no utilizar antipulgas el día de la esterilización.

Para mayor información, el ayuntamiento de Cuautlancingo puso a disposición el teléfono 2221966336 o acudir a la Unidad de Atención Animal, la cual se encuentra ubicada en la calle Ayuntamiento N–75 en la cabecera municipal, donde se podrán obtener más datos. Con esta acción se ayuda a la mascota y sobre todo se evita el abandono de animales y su maltrato.