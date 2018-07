CTM da espaldarazo a MEAH; Leobardo Soto pide a los morenistas aceptar los resultados

Aunque es dudoso el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo, el priista Leobardo Soto Martínez ya la reconoce como gobernadora del estado de Puebla, argumentando que así lo arrojan los números del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Así lo hizo a través de un desplegado que publicó la CTM, organización que dirige, en periódicos locales, así con en rueda de prensa ofrecida la mañana de este jueves.

En el mismo, se pide a Morena poner “alto a la violencia y actos vandálicos que han generado en nuestro estado” porque colocan a Puebla en los titulares nacionales que están “llenos de mentiras”.

Soto Martínez sostuvo que algo “histórico” pasó en Puebla: “los poblanos somos tan inteligentes que nunca le dan el triunfo absoluto a ningún partido, cuando gana un partido en Puebla capital el gobierno del estado es diferente, los municipios son diferentes, los senadores, los diputados locales”.

El líder sindical, quien públicamente ha reconocido que gente de la confederación en Tehuacán apoyó a la panista, demandó que si los morenistas tienen pruebas de un fraude, que las presenten, pero que no alteren el orden.

“Los poblanos no nos merecemos esto después de una contienda electoral donde fue una fiesta cívica en todo el país, donde nuestro candidato a la presidencia de la república, nuestro candidato a la gubernatura, reconocieron los triunfos de los correspondientes ganadores como es Andrés Manuel López Obrador y Martha Erika Alonso”.

Soto Martínez acusó que todos los partidos políticos, incluyendo Morena, tienen la misma documentación que fue encontrada en el hotel MM el pasado lunes.

Añadió que los morenistas cometieron un acto de Barbarie al llegar a irrumpir a ese inmueble.

Pide a Morenistas no jugar con los sentimientos de los poblanos

Leobardo Soto Martínez llamó a sus ex compañeros priistas y sobre todo a Alejandro Armenta Mier, virtual senador electo, a aceptar los resultados y no despertar falsas esperanzas entre los militantes de Morena de que pueden recuperar la gubernatura para Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Que vayan ante las instancias correspondientes y no jueguen con el sentimiento de los poblanos. Es muy fácil ahorita alentar, ya vimos que son más de 25 millones que votaron por ellos a nivel nacional, es muy fácil alentar y decir vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro cuando saben que el derecho no los asiste”.

Al ex edil de Acatzingo le mandó un mensaje: “tranquilo Armenta, no pasa nada ¿por qué estás perdiendo así la cabeza?”; asimismo dijo estar extrañado del comportamiento de Fernando Manzanilla, al que considera un hombre prudente; no así de José Juan Espinosa.

Consideró que la principal preocupación de los virtuales ganadores debería ser pensar en cómo van a ejercer el poder.