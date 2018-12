Cruzazuleada final

No cabe duda que, con Caixinha, el Cruz Azul está innovando. Ayer coronó una nueva versión del ya famoso verbo cruzazulear, a saber: 1) Empezar un minitorneo jugando a buen nivel, incluso con atisbos de un estilo armonioso y grato de ver; 2) Ir haciendo su juego cada vez más áspero y defensivo; 3) Una vez alcanzado el primer puesto en la tabla y la final de la liguilla –porque el futbol nuestro da para eso y más–, justo a la hora de la verdad, mostrar su peor cara para contento del América, que había acompañado con la suya la errática exhibición celeste durante 150 minutos, hasta que entre Corona y Marcone decidieron echarle la mano con todo descaro, lo que aprovechó Edson Álvarez para empezar a bordar su noche soñada, misma que culminaría remachando la merecida victoria crema cuando el reloj marcaba ya 89’ y los cementeros no daban trazas de despertar. En realidad no las dieron nunca, pasando del pasmo a la inoperancia y de la inoperancia a la inexistencia en una especie de viaje suicida, que en realidad sirvió para poner las cosas en su sitio: el único equipo con atisbos de tal había sido el América y, por supuesto, suya fue la victoria.

¿Evidencias, más allá del 2–0 final? Luego de su costoso error en el primer gol –una entrega absurda a Marcone, a las puertas de su área y teniendo el argentino dos rivales encima: Oribe, que le robó la redonda al argentino, y Edson, que no dudó un instante y la puso en el ángulo (50’)–, el veterano guardameta salvó por lo menos dos goles cantados (ante Renato a los 65’ y Laínez a los 72’); Marchesín, en cambio, tuvo un día de campo, y cuando Alvarado urdió la única acción ofensiva del Cruz Azul, allí estaba la torponería de Méndez para desperdiciarla (56’).

Pero lo peor de todo no fue que los troncos Caixinha mandó al asalto resultaran pan comido para la defensiva americanista, sino su plan ranchero, consistente en saltarse la media cancha a base de pelotazos largos que, según era de esperarse, Cauteruccio y Méndez jamás supieron gestionar. Luego de allí no podía salir otro campeón que el América, tal como sucedió. Y eso que tampoco hay ninguna razón especial para quemar incienso en homenaje a la sagacidad del “Piojo” Herrera: sencillamente su equipo tenía más futbol disponible y, con ayuda del contrario, acabó sacándole lustre a su superioridad.

Un chasco la ida. Los que dicen haber pagado dinerales por un boleto y también los aficionados previsores unieron sus abucheos para calificar y despedir la triste exhibición de Águilas y cementeros tras el partido del jueves: no solo terminó sin goles sino constituyó un monumento al más desechable futbol chatarra, parapetados atrás ambos e imbuidos de una ferocidad ciega para chocar y chocar que arruinó el espectáculo y le costó al América dos autolesionados (Uribe y Roger). Y desapareció el mejor Cruz Azul de Caixinha, ese que sabía asociarse en torno a la pelota y alcanzar el área rival a base de toques, para dar paso a un equipo centrado en su indudable fortaleza defensiva –aunque un extraño nerviosismo la esté llevando a cometer yerros y descuidos a la hora buena– y dedicado a lanzar pelotazos largos que dejaron en el limbo de la intrascendencia a sus dos artífices del medio campo, Alvarado y Elías, condenados al cadalso por una táctica equivocada. Que Méndez perdiera la única ocasión de la noche por reventar el larguero no es sino un síntoma más de lo ocurrido. Tan borroso y extraviado todo que llevó la publicitada pugna a ninguna parte. Y ni el árbitro Guerrero ni el VAR se salvaron.

Chiva chiveada. Ya se esperaba pero hay que consignarlo. El Guadalajara –más bien, los saldos del último remate improvisado por la gente de Vergara– viajó hasta los Emiratos Árabes Unidos para “defender” el honor de la Concacaf en el mundialito de clubes, y el Kashima Antlers, un discretísimo cuadro japonés, representante del futbol asiático, le bajó la caña al son de 3 por 2. Y eso que las Chivas se encontraron de salida con un gol de vestidor (Saldívar, a los 3’) que evidentemente no supieron gestionar, pues en el complementario el conjunto nipón se movió a sus anchas y les clavó una seguidilla de tres que por milagro no fueron más (Nagaki a los 49’, penal de Júnior Olivera a los 69’ y Abe a los 84’); y el penalti con el que Pulido redujo distancias casi lo falla, pues cayó en contrarremate del propio ejecutor tras rechazar el arquero su errático cobro inicial (90’). Futbol sumamente pobre el que se vio y arbitraje en consonancia, por cuenta de un etíope al que le tomaron pronto la medida unos y otros, que se dejaban caer como soldaditos de plomo al menor contacto. Así fueron los dos penales, para no ir más lejos.

Rota la posibilidad de enfrentar al Real Madrid –cuyo sparring en semifinales será el once japonés–, el Rebaño rojiblanco tendrá que consolarse con disputar el quinto puesto al Es–Tunes, derrotado 3–0 por el local Al Ain en cuartos de final. Por cierto, este equipo había protagonizado y ganado al Team Wellington de Nueva Zelanda (4–3 en penales) un encuentro verdaderamente atractivo, que concluyó 3–3 luego de 120 minutos. La gracia del asunto es que el Al Ain remontó un 0–3 adverso para poder alzarse con la victoria.

Polvareda literaria. Todavía no se disipa el alboroto mediático provocado por la “final del siglo” entre River y Boca que le robó protagonismo a la mismísima Champions en su última semana de grupos, para relativo alivio del Madrid y su histórico ridículo de media semana en el propio Bernabéu ante el CSKA de Moscú (0–3). Y es que en torno a la famosa final ganada por los “millonarios” a los xeneizes –“gallinas” 3, “bosteros” 1– se desplegó un torrente de papel y tinta que recuerda los mejores tiempos de la prensa escrita, que ha tenido en el país del Plata una de sus sedes estelares a lo largo de un siglo de crónica deportiva. Quizás su mejor exponente fuera la revista El Gráfico de los buenos tiempos, cuando brillaba en sus páginas el arte prosístico de los Borocotó, Ardizzone o Juvenal, auténticos cantores de gesta de episodios futbolísticos célebres, pero también analistas rigurosos, capaces de condenar cualquier brote de antifutbol –dentro o fuera de la cancha– sin perder el estilo ni el frescor que caracterizaron sus escritos.

Hoy sigue habiendo plumas excelentes en ese y otros países tradicionalmente futboleros, aunque noto que, para estar acorde con los tiempos, su orientación ha virado hacia la crónica y el comentario de inspiración sociológica e incluso antropológica –cuando no psicológica y hasta filosófica–, con los riesgos pero también el genuino interés que todo eso pueda suscitar. Y faltaron tiempo y ojos para leer y saborear las excelentes reflexiones sobre la famosa final del Bernabéu que por estos días firmaron plumas de tan alto vuelo como las de Eduardo Sacheri, Enric González, Santiago Segurola, Víctor Hugo Morales, Alfredo Relaño y tantos más, argentinos, españoles, uruguayos… Y se me hace agua la boca esperando lo que Juan Villoro tenga que decir respecto de algo que fue mucho más que un partido, con ser éste de desarrollo tan tenso y desigual como ya se preveía. E incluso cargado de una épica y una emotividad superiores a lo esperado. Y por fortuna sin las incontinencias que habían labrado el disparatado suspenso que lo acompañó.

Copa de Europa. A estas horas ya debe conocerse el resultado del sorteo de los octavos de final de la Copa de Campeones en su lucha de 2018–19 por la codiciada orejona, sin duda el máximo galardón internacional de clubes que existe en el mundo, muy por encima del mundialito que la FIFA se inventó y donde la Concacaf tan mal representada estuvo este año por el Guadalajara. Tampoco la Copa Libertadores cuanta ya con el nivel que tiene la Champions, y menos aún torneos como la Liga de la UEFA o la Sudamericana que acaba de coronar en Curitiba al Atlético Paranaense, luego de vencer en penales al Junior de Barranquilla, que por cierto se dio el lujo de desperdiciar sendas penas máximas en el transcurso de los partidos de ida y vuelta. Eso sí, hasta los torneos menores mueven buen dinero, sobre todo por concepto de televisión.

La regla ordena sortear a primeros contra segundos una vez concluida la ronda de grupos. Calificaron por delante Borussia Dordmunt, Barcelona, PSG, Porto, Bayern, Manchester City, Real Madrid y Juventus; y como segundos Atlético de Madrid, Tottenham, Schalke 04, Ajax, Lyon, Roma y ManU; es decir, cuatro ingleses, tres españoles, tres alemanes, dos franceses, dos italianos, un portugués y un holandés, de manera que la balanza quedó claramente cargada hacia tres países, con el PSG y la Juve dispuestos a terciar en la conversación y el Porto como el rival más deseable para potencias como el Atlético que flojearon en la ronda grupos. La novedad es que esta vez no hay equipo a vencer, a la baja los grandes de siempre y sin acabar de despuntar el resto. Como se sabe, en octavos no pueden chocar escuadras del mismo país ni del mismo grupo. A ver qué dicen los bombos.