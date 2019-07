“Creíamos que era temblor; luego el cerro sepultó a una familia”; 6 muertos en Chautla

Lo que en un principio se pensó sería un fuerte temblor, resultó el crujir del desgajamiento del cerro La Conchita en la comunidad de Santo Tomás Chautla, en el municipio de Puebla, que sepultó a piedra y lodo a seis integrantes de una misma familia, los Leyva.

Dentro de la casa, que fue construida al filo del cerro con recursos del programa federal “Cuartos Rosas”, festejaban la graduación de Leonel Gutiérrez Leyva de la Telesecundaria “José Vasconcelos”.

Ahí estaban los primos, amigos y vecinos, un total de 14 personas que se hacinaron en la habitación entorno a una cazuela de mole, debido a la tromba que el miércoles azotó a esta comunidad.

Esa noche, en Chautla llovió por cerca de cuatro horas consecutivas y la barranca que atraviesa la junta auxiliar y colinda con la vivienda se convirtió en el cauce natural de un arroyo que recobra vida solo en temporadas de lluvia.

Esto provocó que alrededor de las 21 horas la tierra se reblandeciera y todos quedaran atrapados bajo el talud de arcilla.

El fuerte estruendo obligó a los lugareños a salir de sus viviendas para iniciar con palas y hasta con las manos el rescate de seis personas fallecidas y ocho heridas.

Con el arribo de los cuerpos de rescate, Bomberos, Protección Civil y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital General del Sur, La Mujer y Universitario, de los cuales dos ya fueron dados de alta.

Los fallecidos son los hermanos Joselyn Flores Leyva, de cuatro años; y Gaspar Flores Leyva, de seis; así como Fátima Muñoz Rodríguez, de nueve. Además, de Dulce Rosario Calbarín Merino, de 42; Antonia Leyva Flores, 41, y Eugenia Leyva Alvarado, de 61 años.

En un inicio, corrió la versión que habría una séptima fallecida, la señora Leticia Rodríguez Leyva, de 36 años; sin embargo, las autoridades confirmaron que continúa hospitalizada.

Hay que aclarar que las seis personas que perecieron, entre ellas tres niños, se encontraban de visita en la casa de la familia Gutiérrez.

Sin prever riesgo, construyen casas en escalinata sobre el cerro

En un recorrido por la comunidad de alta marginación, se pudo apreciar que existen decenas de casas construidas en la ladera del cerro, en una especie de escalinatas que podría poner en peligro a las personas que las habitan.

También se pudo apreciar al menos tres terrazas en la estructura del montículo –que limita con el relleno sanitario Chiltepeque–, donde los lugareños fueron edificando sin prever ningún riesgo.

Los pobladores consultados narraron que en un principio se pensó que era un sismo porque todo empezó a temblar, pero después se escuchó un crujido con el desgaje de la tierra que enterró a los moradores de la casa ubicada en la calle Melchor Ocampo.

En el lugar solo quedó una pared de pie y la cazuela de mole; mientras el agua no deja de correr a mitad de la calle.

Entre el lodo, se pudo apreciar una puerta metálica, ropa, juguetes, zapatos y hasta un perro muerto, que era la mascota de la familia.

“Estábamos conviviendo, porque mi nieto salió de la secundaria. No esperábamos que viniera el agua, yo me fui al rosario porque ya viene la fiesta de la virgen del Carmen, cuando se escuchó una bomba, fue como un temblor, y todos los tapó las bolas de lodo”, relató Víctor Gutiérrez Flores.

El sexagenario dijo que los vecinos corrieron para dar auxilio, pero a seis de los que lograron sacar “ya no tenían pulso”, es decir, no registraban signos vitales.

Notoriamente afectado, el entrevistado expuso que la casita la hizo su hijo, a pesar que le advirtió que todavía no construyera.

“Le dije, vamos a ser una barda y sí se deslava no va a pasar nada, pero no me hizo caso y ahí están las consecuencias”, confió.

La familia Leyva es de oficio albañil, y cuando no hay trabajo se dedican al campo.

En privacidad, deudos velan a sus muertos

La tarde de este jueves, las autoridades entregaron los cuerpos a sus familiares para iniciar los rezos y el velorio en total privacidad.

La familia Leyva solicitó a los representantes de los medios de comunicación y a las autoridades que participan en las labores de limpieza y desazolve del arroyo que respeten su dolor.

A pesar de la advertencia de los deudos, un grupo de reporteros hizo guardia afuera de la casa de los Leyva, donde se encontraban los cuerpos presentes.

A lo lejos solo se podía escuchar el llano y el grito desgarrador de los familiares que centraban sus rezos en Joselyn, Gaspar y Fátima, los tres niños fallecidos.

El velorio se realiza en dos casas contiguas en las que se pudo apreciar los féretros, las coronas de flores, veladoras y el olor a incienso.

Para algunos pobladores la ayuda gubernamental llegó tarde, pues aseguraron que con anterioridad habían notificado a las autoridades municipales del riesgo.

La desgracia que enlutó al pueblo de Chautla no tiene precedente en su historia.

Un total de 20 personas han sido evacuadas: Segom

Los trabajos en apoyo a las familias de los fallecidos y a la comunidad estuvieron coordinados por el secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla, René Sánchez Galindo.

Al cierre de esta edición, el funcionario local confirmó la evacuación de un total de 20 personas que habitaban en cuatro viviendas junto al arroyo que atraviesa la comunidad de Chautla.

En entrevista, dijo que en el lugar trabaja una cuadrilla del corporativo “Linces” del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Puebla para el desazolve de la barranca con maquinaria pesada.

Por la madrugada, la presidente municipal Claudia Rivera Vivanco arribó a Santo Tomás Chautla para brindar apoyo a la familia Leyva y los damnificados del desgajamiento del cerro, así como supervisar los trabajos de rescate a cargo del ayuntamiento.

La autoridad informó que se dará apoyo integral y total a los deudos en gastos funerarios, ayuda psicológica y becas para los 10 huérfanos que dejó el deslave del cerro La Conchita.

Claudia Rivera Vivanco dijo que no escatimará recursos para para salvaguardar la zona y a las familias que corren el riesgo de ser afectadas.

La edil capitalina lamentó la situación, tras señalar que se trató de un accidente natural que no pudo ser previsto.

“Son de esos accidentes donde de repente la naturaleza actúa como no lo esperamos, como no lo prevemos”, declaró.

Claudia Rivera informó que el gobierno de la ciudad dará seguimiento a las familias afectadas y a las personas que se encuentran hospitalizadas.

“Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance y vamos a continuar con el apoyo y el acompañamiento a las familias”, aseguró.

En la junta auxiliar se habilitó el Salón de Usos Múltiples como centro de operaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En guardia, permanece el Ejército mexicano, Protección Civil, paramédicos de SUMA y personal del ayuntamiento de Puebla de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social e Infraestructura, así como del Sistema DIF municipal.