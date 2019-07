No seré tapadera de nadie, el funcionario que incurra en corrupción se le aplicará el peso de la Ley: Claudia Rivera

La presidente municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, advirtió que no será “tapadera de nadie” y aplicará todo el peso de la Ley contra funcionarios y ex integrantes del gabinete de Luis Banck Serrato que incurrieron en actos de corrupción.

Esto en respuesta al anuncio que hizo el gobernador electo Luis Miguel Barbosa de limpiar toda huella morenovallista de la administración pública.

Sin embargo, la edil capitalina defendió la cercanía que tiene con Nadia Mayorga Abarca, ex secretaria particular de la ex gobernador Martha Érika Alonso Hidalgo, quien asumiría el mismo cargo pero con Rivera Vivanco.

Al respecto, la morenista insistió que ella confía en las personas y argumentó que su gobierno es incluyente, al referir que no le importa convencer a militantes de otros partidos para sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación.

Destacó que el proceso de contratación de personal no discrimina, mientras la persona pueda demostrar su capacidad profesional.

“No se les pregunta filiación política, preferencia sexual, características étnicas ni religión”, argumentó, ante la insistencia de los reporteros que Nidia es esposa del hermano del titular de Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera Serrallonga, a quien Morena responsabilizó de fraguar el fraude electoral contra Miguel Barbosa.

Posterior a la firma de la “Carta de la Tierra”, la alcalde de Puebla precisó que todos los servidores públicos que hayan incurrido en prácticas ilegales serán investigados, para dar cumplimiento a uno de los compromisos de la Cuarta Transformación.

Dijo que se tiene que erradicar las prácticas de corrupción, por lo que afirmó que todos los funcionarios son sujetos hasta siete años de observancia y en el momento que se identifique una mala acción se les aplicará el peso de la Ley.

“Cualquiera de los servidores que haya incurrido en prácticas indebidas deberán ser investigados; aquí no se va ser tapadera de nadie, se les da la oportunidad a la gente basadas en el profesionalismo”, sostuvo.