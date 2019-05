La corrupción está en otras campañas; todos los días se andan acusando uno con otro, acusa Jiménez Merino

En San José Miahuatlán, el candidato del PRI Alberto Jiménez Merino denunció que la corrupción está “en otros lados, en otras campañas” y no en la suya, y que muestra de ello es que “se andan acusando todos los días, uno con otro”.

Ante sus simpatizantes, expuso que en su caso busca a los poblanos y por eso ha ido a más de 100 municipios e irá a otros en lo que resta de campaña.

“Esta campaña no es de andar derrochando los recursos o de andar llamando a la gente, acarreándola; en esta invitamos a la gente para saludarnos, para compartir que hay un gran futuro”, aseveró.

El abanderado del PRI mencionó que en cada localidad que visitia tiene “una historia de trabajo cerca de los poblanos”.

En ese sentido, destacó el trabajo de productores como Cándido Moreno, promotor de invernaderos, quien ha producido jitomate con una mejor técnica, pues en campo abierto no se produce tanto como bajo este sistema.

En San José Miahuatlán, agregó que se trabajó en el sistema de riego y abastecimiento de agua, y que como director de la Conagua estuvo cerca con campesinos y autoridades.

“Vamos a buscar la manera en que los funcionarios estén cerca, atiendan y resuelvan las necesidades de los productores”, expuso Jiménez Merino.

Estimó además que faltan nuevas técnicas de producción y capacitación, porque con ello se transforma a los seres humanos.

En ese sentido, propuso que de llegar a la gubernatura impulsará la producción tecnificada y el mejor uso del agua, porque ello permitirá que haya más empleos, más producción e ingresos.

Dijo que como ingeniero agrónomo no ha olvidado que su tarea ha sido “servir” durante 30 años y de ellos 27 han sido “trabajando para los poblanos”. Ahondó que siempre se ha dedicado a servir y no ha tomado “nada que no sea suyo”.

“Estamos caminando para ir a saludar a cada uno en sus negocios, casas y mercados para pedirles su voto. Hagamos su equipo para que ganemos la gubernatura. Me conocen porque hemos trabajado, desde antes de la candidatura, con gran disposición para servirles”, señaló en referencia a su labor como funcionario público.

Llamó a sus simpatizantes a hacer “un gran equipo”, y rescatar apoyos a las familias que “otros están dejando de atender”.

Habló sobre su programa Mujer segura que dará dos mil 500 pesos a cada mujer para atender las necesidades primarias de las familias.

Agregó que, para los niños, porque sabe “lo que es llegar a la escuela con el estómago vacío que no permite aprender”, se van a recuperarlos desayunos escolares para que los infantes tengan un mejor aprendizaje. También habló, como parte del programa niñez segura, de una beca para los útiles escolares y uniformes.

Expuso que para generar ingresos y salir adelante, pondrá en marcha un fondo para los emprendedores quienes podrán acceder montos de hasta 35 mil pesos para que desarrollen sus proyectos y/o negocios; para ello, mencionó que destinará el 3 por ciento del presupuesto del estado.