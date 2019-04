Contaminantes en México

Siempre que observo a gente que lanza la basura a la calle, independientemente de que manifiesto mi desacuerdo ante aquellas personas irresponsables, me he cuestionado por qué no se establecen correctivos enérgicos a manera de multas que puedan hacer recapacitar al conglomerado social de la importancia de poner la basura en el lugar correspondiente; sin embargo, recientemente revisé un artículo que bajé de internet hace algún tiempo, publicado por la revista Este país, tendencias y opiniones y que tiene como título “Contaminantes orgánicos persistentes en México. Un catálogo de males sin resolver1, que me perturbó literalmente.

Allí se plantea que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres mexicanas, en especial las que viven en Sinaloa, tienen una mayor propensión al cáncer, desórdenes hormonales (como la feminización de machos y la masculinización de hembras, en los productos de la reproducción), disminución de la fertilidad, abortos, daños al hígado, riñones, pulmones, tiroides y sistema nervioso central, “cloracné” (acné producido por cloro), así como trastornos cognoscitivos, del aprendizaje y anomalías congénitas, que son algunos de los daños que los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) ocasionan en los seres humanos y en animales.

Este tipo de contaminación no es visible como la basura y debido a la alta resistencia para poder descomponerse en una forma natural, pueden persistir por periodos extremadamente prolongados en el medio ambiente, extendiéndose a años e incluso siglos.

Se estima que anualmente se producen ocho millones de toneladas de residuos peligrosos en México y de ese total, solamente 12 por ciento se controla en una forma relativamente adecuada. Esto es extremadamente grave, pues la capacidad para enfrentar este problema simplemente es insuficiente.

Esto debe revertirse en una forma inmediata, pues los efectos secundarios y que representan un atentado contra la vida en todas sus manifestaciones, no solamente se reflejan negativamente en una forma inmediata sino también a mediano y largo plazo; sin embargo, enfrentar esto de ninguna manera es sencillo y se requiere de toda nuestra inteligencia como especie para poder abordar esta problemática.

En muchos sentidos se utilizan plaguicidas para buscar nuestro bienestar. Desde el punto de vista agrícola han representado un avance en los cultivos y también en nuestra cotidianidad cuando enfrentamos la tenaz actividad de mosquitos y otros insectos en los hogares; pero la Convención Intergubernamental de las Naciones Unidas (INC por las siglas en inglés) marcan como insecticidas para ser eliminados en una forma prioritaria: el Aldrín, Endrín, Dieldrín, Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), Clordano, Toxafeno, Heptacloro, Hexaclorobenceno (HCB) y Mirex. Nadie revisa este listado cuando se adquieren productos para combatir artrópodos y no valoramos los riesgos que representan para cualquier ser viviente.

Por otro lado, los Policlorobifenilos (PCB) son materia aparte. Debido a sus características físicas se utilizan como aislantes en equipos eléctricos. Su mayor fabricante a escala mundial ha sido la empresa Monsanto, que en 1935 absorbió a la empresa que lo comercializaba desde 1927 como “Swann Chemical Company”. Por sus características anti–inflamables, la mayoría de los aceites dieléctricos con PCB’s se usaron fundamentalmente en áreas con alto riesgo de incendio, tales como plantas industriales, en transportes colectivos de tracción eléctrica (tranvías) y en la industria petroquímica.

Las Dioxinas y Furanos son contaminantes que están rodeados de enigmas tomando en cuenta su distribución en el ambiente. No existe en México un laboratorio certificado para hacer esta determinación; pero se sospecha que su presencia es generalizada, pues se producen por incineración de productos hospitalarios, industriales y principalmente en cementeras, fábricas de cerámica, ladrilleras y vidrieras.

La lista no termina aquí, pero para todos, debe de ser sorprendente la magnitud de estos problemas y nuestra profunda ignorancia, no solamente en lo que respecta a sus efectos en el medio ambiente sino también en nuestra salud. La alta frecuencia de enfermedades que van desde simples infecciones recurrentes, padecimientos inmunológicos o problemas degenerativos como cáncer (mencionando solamente a algunos) pueden estar relacionados.

Lo cierto es que podemos contribuir en la búsqueda de saneamiento en el ambiente, con conductas tan simples como depositar la basura en los contenedores apropiados, reservar agua para un consumo extremadamente racional, cuidar el gasto de hidrocarburos para lo indispensable y evitar contaminantes como insecticidas o aromatizantes. No podemos permitir nuestra destrucción ni la de cualquier ser vivo, en un momento en el que, conscientes de lo que hemos provocado, debemos fomentar el interés por mantener la vida, prácticamente en todas y cada una de sus formas.