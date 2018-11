Consulta sobre Tren Maya y 9 proyectos más obtuvieron aprobación ciudadana: Enrique Calderón

La segunda consulta ciudadana a la que convocó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se llevó a cabo el pasado fin de semana y obtuvo resultados de aceptación a los 10 proyectos puestos a consulta.

En conferencia a los medios, Enrique Calderón Alzati presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, encargada de realizar el cómputo de la consulta, anunció que 946 mil 81 personas emitieron su voto en los dos días que duró la consulta.

Asimismo dio a conocer cada uno de los resultados de los 10 programas puestos a votación por el próximo gobierno;

1.-El Tren Maya obtuvo 89.87 por ciento de aceptación, 6.6 por ciento en contra y solo el 3.6 por ciento fueron anulados.

2.-Para el Tren para desarrollar el Istmo de Tehuantepec el 90.27 por ciento se pronunció a favor, 5.78 por ciento en contra y 3.95 por ciento de las papeletas fueron anuladas.

3.-En el caso de la construcción de la refinería de Dos Bocas Tabasco 91.63 por ciento opinó que sí está de acuerdo, 4.57 por ciento que no y 3.79 por ciento anularon su voto.

4.-Plantar árboles frutales y maderables para generar 400 mil empleos permanentes tuvo una aceptación del 94.73 por ciento, 1.67 por ciento en contra y 3.60 por ciento de los participantes anularon su voto.

5.-Aumentar al doble la pensión de los adultos mayores respaldo su aceptación con el 93.31 por ciento de los votos a favor, solo 3.15 por ciento voto en contra y 3.54 por ciento anulo su voto.

6.-Por otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar y no tienen empleo el 91.09 por ciento voto que si esta a favor, 5.16 por ciento no esta de acuerdo y 3.75 por ciento de las papeletas fueron anuladas.

7.-Para el caso de becar a todos los estudiantes del nivel medio superior, el 90.11 por ciento se pronunció a favor, 5.16 por ciento en contra y 3.92 por ciento anuló su voto.

8.-Para la pregunta de pensionar a un millón de personas que vive con alguna discapacidad, el 92.91 por ciento opinó que sí está de acuerdo, 3.38 por ciento no lo está y 3.70 por ciento anuló su voto.

9.-Garantizar atención médica y medicinas a toda la población obtuvo 95.07 por ciento se pronunció a favor, 1.65 por ciento en contra y 3.29 por ciento de las papeletas se anularon.

10.-Por último, promover cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país obtuvo el 91.62 por ciento de aceptación, 4.45 por ciento no lo está y 3.93 por ciento anuló su voto.

De acuerdo a los resultados el programa con mayor aceptación fue el de garantizar atención médica y medicina a toda la población mientras el de menor fue el de la construcción del Tren Maya.

En tanto, el portavoz del presiente electo, Jesús Ramírez indicó que la consulta tuvo un costo de 2 millones 400 mil pesos que fueron costeados por senadores de Morena. Del mismo modo resaltó que a pesar de que menos del 1 por ciento de las personas con derecho a votar acudió a las urnas, la participación fue muy alta.

No obstante, de acuerdo a la cadena de radio BBC, como López Obrador anunció que pondrá a consulta varias de sus decisiones de gobierno, presupone que la próxima consulta será el 21 de marzo para someter a votación la conformación de la Guardia Nacional.